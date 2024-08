- Le compagnie di trasporto assumono studenti come autisti di tram

Trasporto Pubblico in Germania sta lottando contro la carenza di personale assumendo studenti come conducenti di tram. Ad esempio, a Mannheim, Magdeburgo, Dresda e Norimberga, giovani vengono assunti come conducenti di tram. "Il personale scarseggia e ogni leva viene tirata per superare queste carenze", afferma un portavoce dell'Associazione delle Imprese di Trasporto Tedesche (VDV). Inoltre, c'è una volontà politica di espandere il servizio con l'obiettivo di tutelare l'ambiente, la sicurezza del traffico e la transizione della mobilità. "Le imprese si stanno preparando per reclutare attivamente per i posti di lavoro sul mercato del lavoro", aggiunge il portavoce.

La società di trasporti Reno-Neckar (rnv) di Mannheim utilizza studenti come conducenti temporanei dal 1990. Anche se la formazione è stata abbreviata da quattro a due mesi, il contenuto rimane lo stesso per i cambi di carriera. La società spende circa 20.000 euro per persona per la formazione, secondo il capo del personale Steffen Grimm. La paga oraria base per tutti i conducenti è di 18,56 euro, ben al di sopra del salario minimo statale di 12,41 euro.

La rnv ha circa 1.200 conducenti di tram e 25 studenti in servizio. La VDV non ha un quadro del numero di studenti conducenti in tutta la Germania, ma ci sono circa 17.300 conducenti di tram in tutto il paese.

