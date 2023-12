Le compagnie aeree statunitensi hanno registrato un miglioramento delle vacanze rispetto alla fine del 2022, come dimostrano le cifre

Con il passare dei giorni tra Natale e Capodanno, le compagnie aeree continuano la loro striscia di poche cancellazioni di voli dopo il disastroso crollo delle vacanze dello scorso anno.

I dati di FlightAware mostrano che i vettori statunitensi hanno cancellato meno dell'1% dei voli nell'ultima settimana. Le compagnie aeree hanno programmato più di 162.000 voli dal 20 al 26 dicembre, cancellandone solo 1.100.

La FAA ha avvertito che mercoledì potrebbero verificarsi degli arresti a terra per i voli in partenza dai principali aeroporti della costa orientale, a Philadelphia, Boston, New York e Washington, mentre i piloti e i controllori di volo lottano contro le nuvole basse e la visibilità ridotta. Ma alle 15:00 ET, questi stop a terra non si sono ancora materializzati. Le compagnie aeree hanno cancellato solo 129 voli negli Stati Uniti e ne hanno ritardati altri 3.800, secondo FlightAware.

Lo scenario è diametralmente opposto al crollo degli orari della Southwest Airlines negli ultimi 10 giorni del 2022, che ha causato la cancellazione di 16.900 voli e ha lasciato a terra due milioni di passeggeri.

Ciononostante, Southwest Airlines ha ritardato il maggior numero di voli rispetto a qualsiasi altro vettore statunitense durante il periodo festivo - circa un volo su quattro nell'ultima settimana.

Dal 20 al 26 dicembre, Southwest ha ritardato il 27% del suo programma, ovvero 8.096 voli. Nello stesso periodo è stato cancellato solo il 2% dei voli Southwest. Mercoledì Southwest ha ritardato altri 985 voli, ovvero un volo su cinque previsti.

I ritardi dell'ultima settimana hanno raggiunto il picco martedì, quando le compagnie aeree statunitensi hanno ritardato quasi il 28% di tutti i voli che sono arrivati in media con 52 minuti di ritardo, secondo i dati di FlightAware.

"C'è una grande differenza tra un ritardo e una cancellazione", ha dichiarato la scorsa settimana il Segretario ai Trasporti Pete Buttigieg durante una conferenza stampa.

Buttigieg ha sottolineato che il tasso di cancellazioni dei voli è quello che considera "sano", ma "questo ci invita a prestare maggiore attenzione alla questione dei ritardi e a fare pressione sulle compagnie aeree su come si stanno comportando".

American Airlines ha dichiarato martedì scorso che una manciata di voli regionali sono stati cancellati a causa del tempo, vantandosi di "continuare ad avere il minor numero di cancellazioni tra i principali vettori in questo periodo festivo".

