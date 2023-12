Le compagnie aeree modificano i piani per offrire pasti e hotel quando i voli vengono cancellati

American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, JetBlue e Southwest (pdf) hanno pubblicato questa settimana degli aggiornamenti alle loro politiche di assistenza clienti.

Le politiche sono state riscritte con un linguaggio più chiaro e in alcuni casi sono state modificate le condizioni in cui i passeggeri possono ricevere buoni pasto e hotel in caso di cancellazione o ritardo del volo.

Nel caso di United, la compagnia aerea offre ora buoni pasto per i voli in ritardo di oltre tre ore, mentre la soglia precedente era di quattro ore. Le modifiche sono state pubblicate online.

La compagnia aerea ha anche illustrato la sua politica di voucher alberghieri per i pernottamenti imprevisti causati da eventi che rientrano nel controllo della compagnia aerea. Se i voucher non sono disponibili per gli hotel partner, la compagnia aerea ha dichiarato che i clienti possono presentare una ricevuta al team di assistenza clienti della compagnia per ottenere un rimborso fino a 200 dollari.

In una lettera inviata all'inizio del mese, il Segretario ai Trasporti Pete Buttigieg ha chiesto alle compagnie aeree di riesaminare i loro piani di assistenza ai clienti e di fornire pasti quando i voli subiscono ritardi superiori alle tre ore.

"Molte compagnie aeree hanno alzato il tiro e credo si siano impegnate per iscritto a garantire ai consumatori alcune protezioni che non avevano fatto in precedenza", ha dichiarato il vicesegretario del Dipartimento dei Trasporti Polly Trottenberg in un'intervista alla CNN. "Continueremo a lavorare con loro".

Delta Air Lines ha dichiarato alla CNN che le politiche della compagnia aerea erano già in linea con le richieste di Buttigieg, ma che hanno aggiornato il linguaggio per renderlo più chiaro.

L'amministratore delegato di Delta, Ed Bastian, ha risposto al segretario Buttigieg illustrando le misure adottate dalla compagnia aerea per mitigare le cancellazioni.

Bastian ha detto che la compagnia aerea fornisce "rimborsi completi e tempestivi ai passeggeri idonei".

"Dall'inizio del 2020 abbiamo rimborsato oltre 11 milioni di biglietti per un totale di 6 miliardi di dollari, di cui il 20% nel 2022", ha scritto.

Ha inoltre affermato che dall'inizio del 2021 sono stati assunti 20.000 nuovi dipendenti.

Nella sua richiesta alle compagnie aeree, Buttigieg ha anche chiesto ai vettori di mettere a disposizione camere d'albergo nel caso in cui la cancellazione di un volo costringa i passeggeri a una notte di attesa.

American Airlines è tra quelle che offrono camere d'albergo ai viaggiatori in queste situazioni, a patto che le cancellazioni non siano causate da eventi al di fuori del controllo della compagnia, come le condizioni meteorologiche. La compagnia aerea precisa inoltre che si farà carico del trasporto da e per l'hotel.

Southwest limita inoltre i soggiorni in hotel alle cancellazioni al di fuori del suo controllo e afferma che saranno forniti "su richiesta, se disponibili".

Per ulteriori informazioni, le politiche riviste sono disponibili qui: American Airlines | Delta Air Lines | United Airlines | JetBlue | Southwest (pdf).

Le mosse arrivano alla vigilia del Labor Day e il Dipartimento dei Trasporti ha promesso di lanciare un cruscotto online che permetta ai passeggeri di vedere più facilmente i loro diritti di consumatori con informazioni comparative su ogni compagnia aerea.

I dati di FlightAware mostrano che i vettori aerei statunitensi hanno cancellato più di 45.000 voli dall'inizio di giugno. Martedì sono stati cancellati più di 800 voli all'interno degli Stati Uniti, da e per gli stessi, e la FAA ha imposto uno stop a terra in tutti e tre i principali aeroporti dell'area di Washington a causa del forte maltempo.

Le compagnie aeree continuano a subire pressioni per l'andamento dell'estate, anche da parte di 38 procuratori generali statali che mercoledì hanno inviato una lettera al Congresso chiedendo maggiori poteri per intraprendere azioni legali contro le compagnie aeree, che a loro dire "hanno sistematicamente fallito nell'adempiere alle loro responsabilità nei confronti dei clienti".

Immagine in alto: Viaggiatori in fila per entrare in un controllo di sicurezza all'aeroporto internazionale Newark Liberty il 1° luglio 2022 a Newark, New Jersey. (Jeenah Moon/Getty Images)

Fonte: edition.cnn.com