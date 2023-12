Le Comore mettono a segno uno storico upset e stendono il Ghana all'esordio in AFCON

Ammesso alla FIFA solo nel 2005, il quarto paese più piccolo dell'Africa - classificato al 132° posto nel mondo - ha stupito una squadra ghanese costellata di stelle della Premier League al suo debutto nel torneo, ottenendo la sua prima vittoria in AFCON.

La conclusione ravvicinata di Ahmed Mogni a cinque minuti dal termine ha deciso una partita palpitante, scatenando scene di euforia negli spogliatoi e dando alle Comore la possibilità di qualificarsi per le fasi a eliminazione diretta come una delle quattro migliori terze classificate, se i risultati dei restanti gruppi indecisi dovessero andare nella loro direzione.

L'euforia delle Comore è in netto contrasto con l'ignominia della sconfitta del Ghana. Le Stelle Nere - la cui spina dorsale comprendeva Daniel Amartey del Leicester, Thomas Partey, centrocampista dell'Arsenal, e Jordan Ayew, attaccante del Crystal Palace - non avevano fallito l'accesso alla fase a gironi in 16 anni.

L'umiliante uscita di scena metterà sotto pressione il manager Milovan Rajevac che, dopo aver condotto il Ghana a pochi minuti dalla semifinale della Coppa del Mondo nel 2010, è stato riconfermato nel settembre dello scorso anno.

Il serbo deve ora radunare la sua squadra in vista del critico terzo turno di qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022 che si terrà a marzo, quando il Ghana si troverà nella seconda fase del sorteggio della Confederazione del Calcio Africano (CAF).

Stupefatte

Le Comore erano già entrate nella storia a soli quattro minuti dall'inizio della partita, quando l'attaccante El Fardou Ben Nabouhane ha segnato con un tiro rasoterra che ha superato il portiere ghanese Jojo Wollacott, per il primo gol in assoluto del paese in AFCON.

Un inizio da incubo per i quattro volte vincitori è stato reso ancora peggiore quando André Ayew è stato espulso in modo controverso per una sfida al portiere delle Comore Salim Ben Boina.

L'attaccante dell'Al Sadd si è scontrato con il portiere dopo aver tentato di sfruttare una palla persa da Ben Boina, che è stato poi espulso per infortunio e sostituito da Ali Ahamada tra i pali.

Le Comore hanno raddoppiato il loro vantaggio dopo l'intervallo quando Mogni, dopo aver lavorato brillantemente nello spazio di Partey, ha colpito basso da Wollacott da appena dentro l'area di rigore - provocando una gioiosa e coreografica celebrazione di gruppo tra la squadra e i sostituti.

Il Ghana ha risposto quasi immediatamente con un corner di Richmond Boakye e si è poi riportato in parità grazie a un altro corner a 10 minuti dal termine, quando Alexander Djiku ha messo in rete il colpo di testa di Partey.

Ma la favola non è stata smentita: Mogni ha trasformato il cross basso e frizzante di Bendjaloud Youssouf in una doppietta e in una vittoria storica per la nazione isolana.

Ancora storia

Un altro pezzo di storia dell'AFCON è stato fatto martedì, quando l'arbitro ruandese Salima Mukansanga ha guidato una formazione di ufficiali di gara tutta al femminile durante la vittoria dello Zimbabwe per 2-1 sulla Guinea nel Gruppo B.

In questo modo, Mukansanga, 35 anni, è diventata la prima donna ad arbitrare una partita del torneo, coadiuvata da Carine Atemzabong del Camerun e Fatiha Jermoumi del Marocco. Il compito di arbitro video assistente (VAR) è stato assunto dalla connazionale di Jermoumi, Bouchra Karboubi.

Il 10 gennaio, Mukansanga era entrata nella storia diventando la prima donna ad arbitrare un'AFCON, quando aveva ricoperto il ruolo di quarto ufficiale nella precedente partita di girone della Guinea contro il Malawi.

Il responsabile degli arbitri della CAF, Eddy Maillet, ha dichiarato: "Siamo molto orgogliosi di Salima perché ha dovuto lavorare molto duramente per arrivare dove è oggi.

Sappiamo che, per essere una donna, ha dovuto superare gravi ostacoli per raggiungere questo livello e le va riconosciuto un grande merito".

Questo momento non è solo per Salima, ma per tutte le ragazze africane che hanno la passione per il calcio e che si vedono come arbitro in futuro". "

