- Le collisioni di navi potrebbero non fermare del tutto i servizi di traghetto

Dopo lo scontro tra la nave traghetto sul Reno vicino Eich e Gernsheim e un motopeschereccio cisterna, sorprendentemente, la prima è rimasta funzionante. Secondo un ufficiale delle forze dell'ordine, il traghetto per veicoli ha ripreso il suo solito servizio di traversate del Reno proprio lo stesso sabato, dopo l'incidente. Sembra che il capitano del traghetto abbia fatto passare altre imbarcazioni durante il viaggio, ma abbia trascurato il motopeschereccio cisterna. Per fortuna, non ci sono state vittime durante lo scontro. Entrambe le imbarcazioni hanno subito danni alle loro attrezzature, ma la loro galleggiabilità è rimasta inalterata. Il traghetto per auto ha interrotto briefly le sue operazioni. Al momento dell'incidente, a bordo c'erano tre auto con un totale di sei persone. L'entità esatta dei danni è stata inizialmente incerta.

Il traghetto per auto, nonostante provenisse dall'Assia, è riuscito a continuare le sue operazioni sul Reno dopo l'incidente. Più tardi quello stesso giorno, è stato presentato un rapporto alle autorità dell'Assia, che descriveva gli eventi circostanti lo scontro.

Leggi anche: