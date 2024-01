Le Coldstream Guards suonano gli inni del calcio inglese sul prato del Principe Carlo

La banda ha suonato gli inni preferiti dai tifosi dell'Inghilterra a Clarence House per sostenere la squadra maschile, che mercoledì sera incontrerà la Danimarca.

Carlo stesso era assente, poiché lui e la moglie Camilla, Duchessa di Cornovaglia, si trovano in Galles per una settimana di impegni.

La canzone "Three Lions", con il suo onnipresente testo "It's coming home", è un inno popolare per i tifosi dell'Inghilterra durante i tornei più importanti, insieme alla hit del 1969 di Neil Diamond "Sweet Caroline".

L'Inghilterra ha raggiunto le semifinali dei campionati europei per la prima volta in 25 anni dopo un'impressionante vittoria per 4-0 contro l'Ucraina a Roma sabato scorso.

Tre anni fa, la squadra ha raggiunto le semifinali della Coppa del Mondo ma è stata battuta 2-1 dalla Croazia - nonostante fosse in vantaggio - e nel 2019 ha perso 3-1 contro i Paesi Bassi nel torneo di Nations League della UEFA. L'ultima volta che l'Inghilterra ha raggiunto la finale di un grande torneo internazionale è stato nel 1966.

Max Foster e John Sinnott della CNN hanno contribuito con i loro servizi.

