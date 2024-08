- Le Clarisse di Bautzen si salutano - Dissoluzione del monastero

Il monastero cistercense di Bautzen, Sassonia, aprirà le sue porte ai visitatori per l'ultima volta questo sabato, segnando la fine del convento con un servizio e una celebrazione in onore del suo santo patrono. Prima di tornare alle loro vite isolate, i visitatori possono incontrare le suore che hanno deciso di lasciare il loro monastero quasi centenario a causa di una crisi insormontabile e conflitti irrisolti, nonostante tutti gli sforzi per raggiungere un compromesso.

Le otto suore di Bautzen dell'Ordine dell'Eterna Adorazione del Santissimo Sacramento si stanno dispersando. Tre si uniranno alle suore di Nazareth a Goppeln vicino a Dresda, e altre tre si trasferiranno ai Cistercensi a Dingolfing, Baviera. Un'altra suora pianifica di vivere nel monastero fondatore dell'ordine in Francia, mentre la suora più giovane ha deciso di lasciare i suoi voti e seguire un altro cammino.

Nella loro lettera di commiato, le suore esprimono il loro rammarico per non essere riuscite a risolvere i conflitti che hanno portato alla dissoluzione della loro comunità, descrivendolo come una "esperienza amara del fallimento". Il vescovo Heinrich Timmerevers ha elogiato il loro lavoro nei momenti difficili, servendo il popolo e la Diocesi di Dresda-Meissen, guidati dagli esempi di San Francesco e Santa Chiara.

