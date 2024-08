"Le città sono ancora costruite come negli anni '50".

Nei giorni estivi particolarmente caldi, le strade, i parcheggi e altre superfici asfaltate si scaldano così tanto da diventare un pericolo per la salute. Le compagnie assicurative registrano un aumento di malattie cardiache, problemi circolatori, mal di testa e, purtroppo, anche di morti legate al calore. L'Aiuto Ambientale Tedesco (DUH) ha quindi sottoposto 190 città tedesche a un "check termico" e ha pubblicato un rapporto preoccupante nel "laboratorio climatico" di ntv: "Ogni giorno vengono sigillati più di 50 ettari", dice la direttrice federale Barbara Metz. Allarmante non è solo la scomparsa degli spazi verdi, ma anche il fatto che molte città non sanno nemmeno quanto sia grave il problema nella loro area. "È inaccettabile", dice Metz. Richiede linee guida chiare e vincolanti dal governo federale per il dissigillamento e suggerisce, tra le altre cose, di spostare i parcheggi dal centro della città verso i sobborghi per fare spazio agli alberi.

ntv.de: Quanto è grande il problema del "caldo nelle città"?

Barbara Metz: È un problema grande e noto. In Germania, parliamo da tempo di sigillatura eccessiva delle superfici. Nel nostro studio, abbiamo dato un voto rosso alle città con un tasso di sigillatura superiore al 50%, giallo tra il 45 e il 50% e verde sotto il 45%. Anche con questa valutazione generosa, abbiamo dovuto assegnare molti voti gialli e rossi. Anche nelle città gialle, la sigillatura è già troppo avanzata e deve essere fermata immediately perché vivere in queste città è dannoso per la salute. Le compagnie assicurative segnalano anche un aumento delle malattie quando le città diventano troppo calde. C'è bisogno di più spazi verdi.**

Cosa significa esattamente "sigillato"? Sono solo le strade?

Non solo. La sigillatura si riferisce a tutto ciò che viene costruito sopra. Può essere strade, ma anche edifici e parcheggi. Il termine corretto è aree di traffico e insediamento. Qualsiasi cosa dove l'acqua non possa penetrare, per lo più asfalto o cemento. Queste superfici si scaldano molto.**

Perché il sole splende su di loro tutto il giorno?

Esatto. Per noi esseri umani, la temperatura percepita è cruciale, motivo per cui viene anche discussa nel bollettino meteorologico: se la temperatura dell'aria raggiunge i 30 gradi Celsius, una superficie di asfalto può scaldarsi fino a oltre 50 gradi. Questo calore viene irraggiato nella sera o nella notte, rendendo le città significativamente più calde delle praterie o dei boschi.**

Questi sono l'opposto delle superfici sigillate? Gli spazi verdi come i parchi o addirittura le avenues sentono più fresco nelle città?

Quando fa molto caldo, dove preferiresti stare? Sotto il sole diretto, sotto un ombrellone o sotto un albero? Probabilmente la maggior parte delle persone sceglierebbe l'albero. Pertanto, le avenues, gli storici impianti di alberi e i parchi sono cruciali per il nostro benessere nelle città. Abbiamo bisogno anche di verde sui tetti, di verde sulle facciate e di spazi verdi che offrono ombra.**

La maggior parte delle superfici sigillate sono state create perché c'era un bisogno. Le persone vanno al lavoro in auto, le persone hanno bisogno di un edificio residenziale per vivere. Soprattutto nelle città come Berlino, c'è una grande carenza di alloggi, i prezzi degli affitti stanno aumentando. Ora dissigillare le superfici, non funziona, vero?

Viviamo in un ambiente costruito. Soprattutto negli anni '50 e '60, quando la Germania veniva ricostruita, non c'era consapevolezza di questo problema. A volte, questo approccio viene ancora adottato oggi. Agiamo come se avessimo spazio infinito disponibile, soprattutto quando si tratta di alloggi accessibili, che possono anche essere creati in edifici esistenti. Gli studi lo mostrano. Non stiamo dicendo che non dovrebbe esserci più costruzione, ma possiamo costruire meno, in modo efficiente e considerare dove: Dovremmo costruire in una zona inondabile dove vivono gli animali, dove c'è vegetazione e plenty di verde, o in un'area che non è altrettanto preziosa per la conservazione della natura o addirittura un'area incolta? E poi, dobbiamo dissigillare altrove. I cortili delle scuole sono un esempio perfetto: ci sono 32.000 scuole in Germania e molti cortili scolastici sono completamente asfaltati. Questi spazi possono essere verdeggiati. Sarebbe una situazione vincente-vincente, anche per i bambini.

"Dis-sigillare" significa anche strade e parcheggi.

Se una strada non è necessaria, deve essere smantellata. Non si può rispondere in termini generali. Ogni città deve guardare alla propria situazione. Se trova che il dis-sigillamento è necessario, deve decidere dove portare il verde in modo sensato. Questo può essere sui tetti, sulle facciate o sui cortili delle scuole. Meno posti auto sono anche una buona idea per ridurre il traffico individuale e il numero di auto parcheggiate. Soprattutto nelle città come Berlino, ci sono molte opportunità di parcheggio direttamente davanti agli edifici residenziali. Perché non offrire posti auto fuori dalle città invece? I parcheggi dei supermercati possono anche essere parzialmente smantellati.

Ma molte persone che guidano l'auto a Berlino si lamentano già di non trovare un posto auto. Se si riducono i posti auto, si scatenerà una nuova ondata di proteste.

Può disturbare alcune persone, ma molti veicoli si spostano poco e bloccano i posti auto. Queste auto possono essere parcheggiate fuori e liberare spazio per le persone che dipendono dalle auto. Questo sviluppo è necessario, ma ovviamente non senza l'offerta appropriata. Non si possono semplicemente togliere i posti auto alle persone. Ma sono sicuro che molte persone nella loro vita quotidiana apprezzerebbero meno auto e un po' più di verde davanti alla loro porta. Vediamo anche questo con il nostro check termico: l'interesse è enorme, l'argomento muove le persone perché si rendono conto di quanto sia diventata sgradevole la situazione nelle città.**

Hai menzionato il calore, che è dannoso per la salute. Soprattutto quando una città si scalda per diversi giorni. È stato investigato?

Non ho numeri specifici, ma lavoriamo con compagnie assicurative sulla salute. Loro trovano che le malattie cardiache, i problemi circolatori, i mal di testa e le malattie mentali aumentano significativamente nei giorni caldi - e ovviamente anche il numero di morti per calore aumenta. È per questo che le compagnie assicurative sulla salute sono anche a favore della de-sigillazione. Le oasi verdi in città dove è possibile sedersi all'ombra riducono i costi sanitari, soprattutto per gli anziani o le famiglie con bambini piccoli che non sono altrettanto mobili o non possono raggiungere la campagna.

Hai anche esaminato il volume verde delle città nel tuo studio. Come definisci un "oasi verde"?

Il volume verde è il metro cubo per metro quadrato: Quanto verde c'è per metro quadrato di spazio. Due metri cubi di verde per metro quadrato ricevono un cartellino rosso, tra due e quattro un cartellino giallo, e tutto oltre quattro un cartellino verde.

Le aree erbose hanno un punteggio basso, anche se sono verdi.

Esatto. Vengono ancora registrate come spazi verdi, ma ovviamente un albero con un grande volume e fogliame verde abbondante è un migliore fornitore di ombra rispetto al prato rotolato.

84 su 190 città hanno ricevuto un cartellino verde. È un buon risultato o un brutto risultato?

Buono, perché significa che non tutto è sigillato. Ciò sarebbe preoccupante. Ci sono città con abbastanza spazi verdi. Tuttavia, la classifica mostra che dobbiamo riorientarci perché ancora più di 50 ettari vengono sigillati ogni giorno. Troppi. La politica ha anche riconosciuto questo: Entro il 2030, il tasso di sigillazione deve essere ridotto a 30 ettari al giorno. Entro il 2050, il governo federale vuole essere a zero netto. Tuttavia, questa tendenza non è riflessa nelle attuali figure. Come si può raggiungere questo obiettivo senza misure? E perché così tardi? Quanti ettari saranno ancora sigillati entro allora? Si deve tenere presente: Costerà denaro per sigillare nuovamente queste aree in futuro; costerà denaro per pagare le conseguenze per la salute. Le città che hanno ricevuto un cartellino rosso o giallo da noi devono immediatamente smettere di sigillare e iniziare a de-sigillare.

Detmold, Ratingen, Potsdam e Jena sono in prima linea. Cosa deduci da questo? Viene perseguita una politica corrispondente lì? La gente chiede spazi verdi?

Non può essere attribuito ai partiti. Ci sono buoni e cattivi esempi ovunque. Le persone possono fare poco in molti posti. Le iniziative dei cittadini possono opporsi alla costruzione di qualcosa, ma non contro la sigillazione del terreno. Non c'è una base legalmente vincolante. È questa la nostra critica: Le città devono anche sapere cosa e quanto possono sigillare. Ciò che ci ha sorpreso, sono state molte risposte dalle città e dai comuni che finalmente sanno dove si trovano. È un pasticcio. Questi dati devono essere raccolti e resi disponibili. Gli urbanisti hanno bisogno di un orientamento su ciò a cui devono prestare attenzione.

Non hai detto che la politica ha già riconosciuto il problema?

Il Ministro federale dell'edilizia, della costruzione e dell'urbanistica ha pubblicato la scorsa settimana una strategia di protezione dal calore, che afferma anche: Abbiamo bisogno di più verde nelle nostre città. C'è anche il sostegno finanziario per i comuni per richiedere misure di protezione dal calore. Non è sbagliato, ma questo incentivo da solo non sarà sufficiente. C'è bisogno di certezza giuridica in modo che sia chiaro durante la pianificazione: Tanto spazio verde deve essere disponibile. Se sigilli qui, devi de-sigillare altrove.

Funziona? Soprattutto l'industria delle costruzioni si lamenta già ora dei molti requisiti che devono essere osservati. Per questo quasi nulla viene costruito. Se ci sono ora più requisiti...

Funziona. La nostra legge edilizia è completamente sovraccarica e dovrebbe essere rivista. Per questo motivo, sosteniamo anche l'edilizia semplice. Tuttavia, non accetto che la burocrazia sia l'argomento per dire che purtroppo non possiamo de-sigillare.

Barbara Metz ha parlato con Christian Herrmann. La conversazione è stata abbreviata e semplificata per una migliore comprensione. Puoi ascoltare la conversazione completa nel podcast "Klima-Labor"**.

