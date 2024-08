- Le città MV non vogliono addebitare ai proprietari di SUV un extra per la cassa.

Proprietari di grossi SUV urbani non devono aspettarsi di pagare di più per il parcheggio nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, almeno per ora. Un'indagine ha rivelato che non ci sono piani per aumentare le tariffe di parcheggio per veicoli più grandi nelle città dello stato. Ciò significa che un'iniziativa del German Environmental Aid (DUH) nel nord-est potrebbe non avere l'effetto desiderato, poiché mira a ridurre il traffico urbano e l'impatto sull'ambiente.

L'organizzazione ambientalista ha richiesto tariffe di parcheggio più elevate e restrizioni per i veicoli di grandi dimensioni in 324 città in tutta la Germania, comprese quattro municipalità nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore. Il DUH si considera confermato nei propri sforzi per porre fine all'aumento dei SUV nel traffico urbano. Più di 21.000 persone hanno espresso la loro opposizione a più e più grandi auto nelle loro città attraverso l'azione "Monster SUV fuori dalla mia città!"

I guidatori di SUV nelle città di MV rimangono indisturbati

"È chiaro a molte persone che dobbiamo fare di più per autobus, treni e biciclette. Per l'ambiente. Ma non stiamo cercando di aumentare le tariffe di parcheggio per un determinato tipo di veicolo," ha detto la sindaca di Rostock, Eva-Maria Kröger (Sinistra). Dopo l'aumento recente delle tariffe di parcheggio residenti da 30,70 a 120 euro all'anno, non ci sono piani per ulteriori cambiamenti, ha detto il municipio di Schwerin. Ciò significa che non ci saranno restrizioni basate sul tipo di veicolo, come gli SUV.

Statements simili sono stati fatti nella città anseatica di Greifswald. Lì, i prezzi per il parcheggio residente sono stati aumentati a 90 euro a marzo. Le tariffe speciali per i guidatori di SUV non sono un problema nell'amministrazione e non ci sono state iniziative politiche in tal senso, ha detto un portavoce a Stralsund.

FDP: L'auto spesso indispensabile

Il parlamentare di stato del FDP, David Wulff, ha descritto l'approccio di caricare ulteriormente gli automobilisti senza creare alternative affidabili come insufficiente e antisociale. "Oggi leggiamo ovunque che i trasporti pubblici sono insufficientemente sviluppati in molte regioni e che il treno è in chaos a causa di cantieri e cancellazioni dei treni. In queste circostanze, non possiamo aspettarci che le persone rinuncino alle loro auto," ha argomentato Wulf. I piani dell'aiuto ambientale metterebbero a repentaglio il potere economico delle città e il commercio nei centri urbani. L'economia locale dipende dai visitatori delle zone limitrofe.

