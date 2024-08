le circostanze attuali e i diritti in materia di copertura essenziale: chi ha diritto a quali prestazioni?

In Germania, gli individui che non possono sostenersi finanziariamente potrebbero essere idonei per qualcosa nota come "sicurezza di base". Questa rete di sicurezza garantisce che abbiano le cose essenziali, come un posto caldo dove vivere, cibo, vestiti e beni di prima necessità. Tuttavia, il tipo di sicurezza di base a cui hai diritto può variare in base alla tua situazione specifica.

Margaret Böwe, dell'associazione tedesca di welfare sociale VdK Germania, spiega che la sicurezza di base comprende diverse forme. Ciò include la sicurezza di base per gli anziani, per coloro che hanno una capacità di guadagno ridotta e per i cercatori di lavoro, che è anche nota come indennità di disoccupazione. Tutti questi tipi condividono il principio di soddisfare i bisogni di base, ma il processo di applicazione e i requisiti differiscono notevolmente.

1. Sicurezza di base per i cercatori di lavoro (indennità di disoccupazione)

Chi ne ha diritto?

Potresti qualificarti per l'indennità di disoccupazione se non puoi sostenerti finanziariamente con il tuo reddito e i tuoi beni, e altri benefici, come l'indennità di disoccupazione, l'assegno per l'alloggio e il supplemento per i figli, non sono sufficienti. Devi anche essere in grado di lavorare almeno 15 ore alla settimana. Le persone non idonee al lavoro e che vivono in una comunità con beneficiari dell'indennità di disoccupazione potrebbero anche essere idonee.

Quanto denaro è disponibile?

La tariffa standard attuale è di 563 euro al mese. Ciò include anche costi di affitto e riscaldamento ragionevoli, nonché contributi alla sicurezza sociale. Sono anche coperte esigenze speciali, come quelle per donne incinte o genitori single. Altri benefici, come l'esenzione dalle tasse per la radiodiffusione e un biglietto sociale per i trasporti pubblici, sono spesso inclusi.

Quali redditi, quali beni sono considerati?

La maggior parte dei redditi, compresi i salari, l'assegno per i figli e l'assegno di mantenimento, sono detratti dal tuo diritto. I beni superiori a 15.000 euro per persona devono essere utilizzati per le proprie spese di vita. Solo nel primo anno c'è un'esenzione per i beni superiori a 40.000 euro. Il reddito e i beni del tuo partner che vive nella stessa comunità sono anche considerati.

Come e dove presentare la domanda?

Puoi presentare la domanda presso il tuo centro per l'impiego locale, che può anche essere fatto online all'indirizzo www.jobcenter.digital. Avrai bisogno di un documento di identità valido, prove di reddito e beni e prove delle spese di vita, tra le altre cose.

E se le tue circostanze cambiano?

Se un partner o un figlio si trasferisce o esce dalla tua comunità, o se il tuo reddito cambia, i beneficiari dell'indennità di disoccupazione devono informare il loro ufficio competente. Le vacanze e le assenze più lunghe dovrebbero anche essere chiarite, poiché il tuo diritto potrebbe quindi cessare.

2. Sicurezza di base nella vecchiaia

Chi ne ha diritto?

Coloro che non possono guadagnare un'esistenza minima con i propri mezzi e hanno raggiunto l'età pensionabile regolare sono idonei.

Quanto denaro è disponibile?

La tariffa corrente per la sicurezza di base per gli anziani è di 563 euro. Ciò include anche costi di affitto e riscaldamento ragionevoli, nonché contributi alla sicurezza sociale. Sono anche coperte le esigenze speciali, come quelle dovute a una disabilità alla camminata. Gli individui che ricevono la sicurezza di base per gli anziani sono esenti dalle tasse per la radiodiffusione e possono ricevere un biglietto per i trasporti pubblici locali.

Quali redditi e beni sono considerati?

Il reddito è generalmente detratto dalla richiesta di beneficio. Ci sono solo poche eccezioni, come l'assegno di cura. Chi ha beni superiori a 10.000 euro deve prima utilizzarli prima di poter richiedere i benefici. Inoltre, il reddito e i beni del tuo partner che vive nella stessa casa sono anche considerati.

Come e dove presentare la domanda?

Le domande possono essere presentate presso l'ufficio competente per il welfare sociale o presso l'ufficio pensioni, che inoltrerà la domanda all'ufficio per il welfare sociale. Alcuni uffici consentono le domande online, che possono essere verificate su www.sozialplattform.de. Sono richieste le prove di reddito e beni, e a volte anche quelle del partner.

E se le circostanze di vita cambiano?

I beneficiari devono segnalare immediatamente qualsiasi cambiamento delle circostanze di vita che influisce sui criteri di idoneità.

3. Sicurezza di base per coloro che hanno una capacità di guadagno ridotta

Chi ne ha diritto?

Coloro che non possono coprire le loro spese di vita con le proprie risorse, hanno almeno 18 anni e hanno una riduzione permanente della loro capacità di guadagno, come a causa di malattia o incidente, sono idonei. Secondo il Ministero federale del lavoro, l'impedimento deve essere così grave che gli interessati non possono lavorare almeno tre ore al giorno su base indefinita.

Quanto denaro è disponibile?

La tariffa per la sicurezza di base corrisponde a quella degli altri due tipi di sicurezza di base: attualmente 563 euro. Ciò include anche costi di affitto e riscaldamento ragionevoli, nonché contributi alla sicurezza sociale. Sono anche coperte le esigenze speciali, come quelle dovute a una disabilità alla camminata. Gli individui che ricevono la sicurezza di base per coloro che hanno una capacità di guadagno ridotta sono esenti dalle tasse per la radiodiffusione e possono ricevere un biglietto per i trasporti pubblici locali.

Quali redditi e beni sono considerati?

Con poche eccezioni, come l'assegno di cura, tutti i redditi sono detratti dalla richiesta di beneficio. Il limite di esenzione per i beni è anche di 10.000 euro per persona.

Come e dove presentare la domanda?

L'ufficio competente per il welfare sociale o l'ufficio pensioni è il posto giusto per presentare la domanda. I richiedenti possono anche verificare se è possibile una domanda online su www.sozialplattform.de. Sono richieste le prove della riduzione permanente della capacità di guadagno, nonché le prove di reddito e beni, e a volte anche quelle del partner.

E se le circostanze di vita cambiano?

I beneficiari hanno anche obblighi informativi completi, ad esempio se l'importo della pensione aumenta.

La tutela dei consumatori è essenziale nell'erogazione dell'indennità di disoccupazione, garantendo che il processo sia trasparente e giusto per tutti gli individui idonei. Ciò include la chiarezza sui criteri di idoneità, gli importi dei benefici e i redditi e i beni che saranno considerati. Nel contesto della sicurezza di base per gli anziani, la tutela dei consumatori è cruciale per garantire che il processo di domanda sia semplice e che i beneficiari idonei ricevano i loro benefici dovuti senza ritardi o complicazioni ingiustificate.

