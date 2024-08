- Le cinture a sfere che si muovono nello zoo di Monaco

Lo Zoo di Hellabrunn di Monaco ha ampliato la sua collezione con una specie unica: due armadilli, un maschio di nome Gustav e una femmina di nome Gerlinde, sono le nuove stelle della mostra dei coatimundi. Questi animali, che possono raggomitolarsi in una palla quasi indistruttibile quando minacciati, sono un vero e proprio tesoro per lo Zoo di Monaco, come ha annunciato il parco.

La mostra dei coatimundi è stata completamente rinnovata e ampliata negli ultimi mesi per soddisfare le esigenze dei nuovi residenti. I visitatori possono ora osservare gli animali in un'ampia voliera all'aperto dotata di numerose opportunità di arrampicata e nascondiglio.

Pochi animali possono sfondare il guscio

Gli armadilli sono uno dei mammiferi più affascinanti del mondo: sono gli unici ad avere un guscio esterno osseo. Questo guscio è composto da placche ossee e cheratina e li protegge dai nemici. Solo pochi animali, come la giaguara, possono sfondare il guscio. Gli armadilli sono elencati come "minacciati" nella Lista rossa dell'IUCN.

La mostra dei coatimundi si trova nel cuore della Baviera, attirando visitatori da tutta l'Europa. L'aggiunta di Gustav e Gerlinde, gli armadilli, ha reso la mostra ancora più popolare tra gli amanti degli animali.

