- Le cifre di testa negano potenziali presidenti dell'AfD in parlamento.

A seguito delle elezioni statali della Turingia, i leader di CDU, BSW, Sinistra e SPD hanno dichiarato che non installeranno un candidato AfD come presidente del parlamento statale.

Durante un incontro a Erfurt, il leader della CDU Mario Voigt ha dichiarato che il presidente del parlamento garantisce la democrazia e che questo ruolo non dovrebbe essere assunto da individui sotto sorveglianza della protezione costituzionale. Basandosi sul buon senso, ha argomentato Voigt. La questione sarà discussa all'interno della loro fazione e Voigt si aspetta un consenso unanime.

BSW cerca di affrontare le domande in una riunione

L'AfD è emersa come forza principale nelle elezioni statali della Turingia, rendendola idonea a proporre il presidente del parlamento, secondo le regole parlamentari. In caso di sconfitta di un candidato AfD nelle elezioni, possono essere proposti candidati alternativi, secondo una valutazione legale dell'amministrazione del parlamento statale. È importante notare che l'AfD della Turingia è considerata fermamente estremista di destra e sorvegliata dalla protezione costituzionale dello stato.

La presidente della BSW, Katja Wolf, ha sottolineato la necessità di una immediata deliberazione per affrontare questa questione. La fazione e il consiglio di stato hanno già partecipato a discussioni, ma una decisione rimane in sospeso. Tuttavia, Wolf afferma che, data la classificazione dell'AfD come estremista di destra, non dovrebbe essere affidato il ruolo di presidente del parlamento. La riunione della BSW prevista per la prossima settimana è intesa a ulteriori studi su questa questione senza una risoluzione in vista.

Maier: l'AfD si oppone alla Legge fondamentale

Il leader dell'SPD Georg Maier è stato diretto nella sua posizione: l'SPD si opporrà alla nomina di un candidato AfD per il presidente o il vicepresidente del parlamento statale. "L'AfD è un partito nazionalista. Si oppone direttamente alla nostra Legge fondamentale, specificamente all'articolo 1, che garantisce la dignità umana", ha detto Maier.

Anche il partito della Sinistra respinge l'installazione di un candidato AfD come presidente. Il co-presidente della Turingia, Christian Schaft, ha dichiarato: "Il nucleo della democrazia - il parlamento statale della Turingia - deve rimanere guidato da forze democratiche, garantendo la leadership democratica attraverso un presidente del parlamento statale". L'AfD cerca di ingannare il parlamento per guadagni assurdi.

Data la situazione, Katja Wolf, la leader del partito BSW, crede fermamente che l'AfD, essendo classificata come estremista di destra, non dovrebbe essere affidato il ruolo di presidente del parlamento. Dopo le deliberazioni all'interno della loro fazione e del consiglio esecutivo, la BSW pianifica di discutere ulteriormente questa questione durante la loro riunione della prossima settimana.

Data la chiara posizione del leader dell'SPD Georg Maier, che ha dichiarato che l'AfD si oppone alla Legge fondamentale, è improbabile che qualsiasi leader di partito, compreso il leader del partito, appoggerebbe un candidato AfD per il presidente del parlamento statale.

