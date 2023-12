Le Chicks piangono la scomparsa del membro fondatore Laura Lynch

I membri del gruppo precedentemente noto come The Dixie Chicks hanno pubblicato un comunicato sabato sulla loro pagina ufficiale di Instagram, dove hanno condiviso un video di Lynch che canta e suona con la band, scrivendo che "sono scioccati e rattristati nell'apprendere" della sua morte.

"Conserviamo un posto speciale nei nostri cuori per il tempo trascorso a suonare, ridere e viaggiare insieme. Laura era una luce brillante... la sua energia contagiosa e il suo umorismo hanno dato una scintilla ai primi giorni della nostra band", prosegue il post.

"Laura aveva un dono per il design, un amore per tutte le cose del Texas ed è stata fondamentale per il successo iniziale della band. Il suo innegabile talento ci ha aiutato a spingerci oltre il busking agli angoli delle strade, fino ai palchi di tutto il Texas e del Mid-West".

Il post era firmato "Emily, Martie & Natalie", per gli attuali membri delle Chicks, Emily Strayer, Martie Maguire e Natalie Maines.

Strayer e Maguire hanno fondato le Dixie Chicks nel 1989 con Lynch e Robin Lynn Macy.

Nel 1992 Macy ha lasciato il gruppo e Maines ha poi sostituito Lynch come voce principale.

Il gruppo ha raggiunto il successo commerciale con il quarto album "Wide Open Spaces" del 1998, il primo con la partecipazione della Maines.

