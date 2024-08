- Le celebrità stanno saltando sul carro.

Sull'app TikTok, c'è una parola che va per la maggiore. Dopo "Brat Girl Summer", il termine "modesto" è diventato il tema del momento su internet. Persino figure note come Jennifer Lopez (55), Khloe Kardashian (40) e addirittura il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden (81) hanno deciso di partecipare a questa tendenza. Ma di cosa si tratta?

"Totalmente modesta, totalmente riflessiva"

La TikToker Jools Lebron ha dato il via a questa moda con una serie di brevi video a inizio agosto. Nel suo primo post, l'influencer americana ha mostrato come si comporta "modestamente" (riservata, educata) al lavoro, indossando un profumo delicato e sfoggiando i suoi capelli ben curati. Ha anche mostrato un look di trucco con colori soft, commentando "Totalmente modesta, totalmente riflessiva" in un altro TikTok.

Tuttavia, questi consigli vanno presi con leggerezza e sono pieni di autoironia. Le esagerazioni sono intese a mettere in luce le aspettative sociali sul comportamento delle donne. La popolarità della tendenza è evidente nei numeri. Un video di un creatore trans ha totalizzato oltre 30 milioni di visualizzazioni in sole poche settimane. Il creatore ha anche menzionato che gli incassi di quel video da soli avrebbero coperto i costi della sua transizione.

Le celebrities alimentano la tendenza

Non ci è voluto molto perché le celebrities saltassero sul carro e condividessero video sui loro profili social. Oltre alla giovane generazione, anche veterani come Jennifer Lopez e Khloe Kardashian si sono uniti. Lopez ha condiviso un video su Instagram, dove ha fatto un piccolo sorso da una bottiglia, commentando "Guarda come bevo dal bottiglia? Totalmente modesta", prima di bere. "Totalmente riflessiva. Non mi limito a ingollare", si è elogiata.

La make-up artist Ash Holm, che ha lavorato con le Kardashians diverse volte, ha presentato la tendenza a Khloe Kardashian. Ha scherzato su quanto sia riservata e beneducata la look appariscente di Khloe e su come stia seduta sulla sedia. "Hai visto il suo chignon? Così chic, così elegante, così modesta", ha aggiunto il suo parrucchiere. Quando le è stato chiesto cosa significasse "modesto", Khloe è scoppiata a ridere. "Nessuno lo sa", ha risposto. Alcuni fan erano confusi da questo fenomeno di internet, mentre altri hanno continuato a scherzare. "Non ti concedi come gli altri. Totalmente modesta. Totalmente dolce", ha commentato qualcuno sul trucco pesante del modello.

La tendenza è particolarmente popolare tra i giovani come Olivia Rodrigo (21). La pop star è apparsa in un video TikTok mentre si acconcia i capelli e fa il playback su un audio clip di Lebron. "Guarda come porto i capelli? Con una lunghezza molto umile", ha spiegato. "Tengo i capelli molto modesti, molto corti", ha scherzato sui suoi lunghi capelli. Il suo video ha raggiunto quasi sei milioni di visualizzazioni. Tuttavia, data la natura frenetica di TikTok, è probabile che presto spunterà una nuova tendenza.

Anche Joe Biden si unisce

Dopo la partecipazione di Kamala Harris (59) a "Brat Girl Summer", Joe Biden (81) ha deciso di unirsi alla tendenza "modesto". Sull'app X (ex Twitter), il Presidente degli Stati Uniti ha combinato la frenesia con un annuncio di una nuova decisione. "Debiti degli studenti di quasi cinque milioni di americani cancellati attraverso vari mezzi. Totalmente riflessivo. Totalmente modesto", ha postato il account della Casa Bianca, ricevendo un numero insolito di like.

