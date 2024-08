- Le celebrità avevano già preso il loro posto nel pubblico.

Da inizio agosto, circa 80.000 appassionati si recano due volte alla settimana al sito espositivo di Monaco, ansiosi di assistere alle esibizioni della famosa artista Adele (36). Un'ampia gamma di celebrità ha partecipato all'evento, con l'ultima avvistata la pop star Helene Fischer (40) e il suo partner Thomas Seitel (39) del 23 agosto. I fan hanno catturato video di lei che saluta i fan mentre passeggia, che si sono diffusi rapidamente sui social media.

L'intrattenitore Riccardo Simonetti (31) e la conduttrice televisiva Viviane Geppert (33) hanno assistito alla prima esibizione di Adele durante il primo weekend. Hanno scattato numerosi selfie e sembravano divertirsi molto.

Molte altre figure note hanno poi partecipato all'evento. Il 9 agosto, il popolare conduttore televisivo Jimmy Fallon (49) è stato avvistato tra la folla. Nelle settimane successive, la superstar della NBA LeBron James (39) ha affrontato la pioggia il 14 agosto, indossando un poncho e portando un ombrello. La stessa sera, il rapper britannico Stormzy (31) e il giocatore di basket USA Draymond Green (34) hanno goduto del concerto, indossando poncho con merchandising di Adele.

Anche il comico Oliver Pocher (46) e la sua ex moglie Sandy Meyer-Wölden (41) non hanno mancato di divertirsi nonostante la pioggia. Hanno documentato la loro visita con una serie di selfie, condividendo anche un tenero abbraccio sotto i loro poncho.

Il 24 agosto, l'attore statunitense Chris Pine (44) ha fatto visita al palcoscenico temporaneo ai giardini espositivi di Riem. La cantante Maggie Rogers (30) ha assistito all'evento, eseguendo anche un set sul palco karaoke a tema Adele "Adele World". Ha ripreso il palco il 17 e 18 agosto, facendo da apripista per i Coldplay allo stadio olimpico.

In totale, Adele terrà dieci concerti a Monaco, con le ultime due esibizioni previste per il fine settimana successivo (30 e 31 agosto). Il primo concerto si è svolto il 2 agosto.

