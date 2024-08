Risposte all'Evento di Aggressione - Le celebri figure di Solinger esprimono le loro condoglianze ai defunti e ai feriti.

Sconvolta, l'attrice Veronica Ferres si è trovata davanti alla TV mentre i notiziari parlavano di un incidente violento nella sua città natale di Solingen. La celebrazione del 650º anniversario è stata macchiata da un uomo armato di coltello che ha accoltellato passanti a caso, causando la morte di tre persone e lasciando almeno cinque in condizioni critiche. Il colpevole rimane ancora ignoto.

Veronica Ferres, originaria di Solingen, ha ancora la famiglia che vive in città. La notizia sconvolgente dell'attacco è visibile nella sua storia Instagram, dove ha catturato lo schermo della TV che mostra le informazioni disturbanti, accompagnate dal messaggio, "La mia città natale. Invio le mie preghiere alla mia famiglia, agli amici e a tutti coloro che sono colpiti da questa tragedia."

Panagiota Petridou era sulla scena

In modo simile, la personalidad televisiva Panagiota Petridou, anche lei di Solingen, ha pubblicato un post emotivo su Instagram, incorniciato di nero, esprimendo il suo sgomento per gli eventi nella sua città natale, "Sono sconvolta dagli eventi orribili che si stanno verificando a Solingen." Petridou avrebbe dovuto presentare i festeggiamenti per il 650º anniversario, assicurando ai suoi follower e fan, "La mia famiglia e io siamo tornati a casa in sicurezza in queste circostanze." Ha concluso il suo messaggio, "È straziante trovare le parole giuste per esprimere il dolore che condividiamo tutti."

Il calciatore Kevin Kampl, che gioca per l'RB Lipsia e ha anche radici a Solingen, è stato particolarmente colpito dalle notizie devastanti dalla sua città natale. Ha espresso il suo dolore sui social media, condividendo un'immagine di una candela accesa con le parole, "In silenzio - In memoria delle vittime dell'attacco a Solingen del 23.08.2024."

