- Le celebrazioni nuziali stanno per iniziare.

Ed Westwick (37) e Amy Jackson (32) iniziano il loro ricevimento nuziale. Il noto attore di "Gossip Girl" ha condiviso su Instagram una serie di foto dal loro viaggio in Italia, segnando l'inizio dei festeggiamenti per il matrimonio. La didascalia recitava: "Iniziare a legare il nodo, amore!"

Viaggio in aereo e serata italiana

La coppia, accompagnata dai loro cari, ha intrapreso un lussuoso viaggio in jet privato. Una foto sulla storia di Instagram di Westwick ha suggerito le loro prossime nozze sulla suggestiva Costiera Amalfitana, ma la data esatta della cerimonia rimane avvolta nel mistero.

I festeggiamenti sono iniziati con una tranquilla serata di pizza e pasta. Westwick ha raccontato nel suo post: "Abbiamo accolto la nostra famiglia e gli ospiti del matrimonio con una serata rilassata di pizza e pasta". Le immagini mostrano Jackson in un lungo abito a collo alto con maniche e gonna di pizzo, accompagnato da una fascia per capelli bianca. Westwick ha optato per una camicia a righe e pantaloni beige per la serata. L'atmosfera e la temperatura erano perfette, ha esultato Westwick.

Il matrimonio avviene tre anni dopo il loro primo incontro

La storia d'amore di Westwick e Jackson è iniziata nel 2021. In una scenografia invernale su un ponte sospeso nella città svizzera di Gstaad, circondati da montagne innevate, Westwick ha reso chiare le sue intenzioni con una proposta nel gennaio del 2024. Jackson porta con sé il figlio, Andreas, affettuosamente chiamato Dre, nel matrimonio. Andreas proviene dalla relazione precedente di Jackson con un imprenditore britannico.

Ed Westwick condivide i momenti pre-matrimoniali su Instagram

Inoltre, Ed Westwick ha condiviso un video su Instagram, ballando con Amy Jackson a un evento pre-matrimoniale. La didascalia di Westwick recitava: "Ballare tutta la notte con la mia futura moglie."

Gli ospiti arrivano per la cerimonia nuziale italiana

Mentre si avvicinava il giorno del matrimonio, sono emerse altre foto su Instagram di Ed Westwick, che mostrano gli ospiti che arrivano sulla Costiera Amalfitana. Un post ha mostrato la madre di Amy Jackson che saluta, mentre un altro ha mostrato la collega di "Gossip Girl", Leighton Meester, che arriva al

