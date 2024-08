- Le celebrazioni municipali dipendono dalle loro strategie di sicurezza.

A seguito dell'attacco presunto di ispirazione islamica a Solingen, che ha causato tre morti, la festa della comunità nel quartiere Grindel di Amburgo è stata annullata. L'assemblea distrettuale di Eimsbüttel aveva incaricato l'Associazione Grindel, in collaborazione con la Comunità Ebraica e con l'aiuto di istituzioni culturali, di organizzare un festival della diversità che mettesse in mostra la cultura ebraica. L'evento, previsto dal 13 al 15 settembre sotto il nome di "Grindelfest: Cultura. Ebraica. Colorata", è stato cancellato a causa di preoccupazioni per la sicurezza, come annunciato.

Al contrario, altri organizzatori sono riluttanti a cancellare i loro piani. Ad esempio, l'evento "Back to Hogwarts" ad Amburgo si svolgerà come previsto. Il fondatore e capo del gruppo Bergmann, Uwe Bergmann, ha espresso i suoi sentimenti al "Hamburger Abendblatt": "Non ci facciamo prendere dal panico. Le nostre strategie di sicurezza sono solide e collaudate". Bergmann ha aggiunto: "È assurdo quanto spendiamo per la sicurezza". Vengono introdotte nuove misure, ma alla fine si raggiunge un certo livello di fattibilità. "Dobbiamo ricordare che uscire di casa ci espone a vari tipi di pericoli", ha detto. "Non dobbiamo permettere che l'unità sociale ci venga portata via".

Kiel si affida alla valutazione della polizia

La fiera autunnale di Kiel, capitale dello Schleswig-Holstein, si svolgerà come previsto. Prima dell'evento, l'organizzatore richiede una valutazione aggiornata dalla polizia. "La città di Kiel ha la capacità di apportare eventuali aggiustamenti alla scheda di sicurezza in tempi brevi", ha spiegato il consigliere responsabile Christian Zierau.

Durante i festival cittadini degli ultimi anni, c'è sempre stata una costante presenza di personale cittadino all'ingresso e un servizio di sicurezza. Inoltre, secondo Zierau, il servizio di ordine pubblico comunale e la polizia saranno presenti per garantire la sicurezza.

Nessun segno di una situazione di minaccia

A Bad Bramstedt, tutti gli eventi sono stati esaminati a fondo alla luce della situazione attuale, ha annunciato la città. Dopo l'esame, non ci sono segni di una situazione di minaccia particolare per gli eventi previsti. "Tuttavia, le misure di sicurezza continueranno ad essere riviste e adeguate per garantire la massima protezione per tutti i visitatori", è stato ulteriormente dichiarato.

La città è in contatto con la polizia locale, con le valutazioni che influenzeranno la possibile presenza di ufficiali agli eventi. Al momento, non sono previste misure aggiuntive come l'istituzione di zone prive di armi. "Tuttavia, è importante sottolineare che la sicurezza completa alle manifestazioni pubbliche non può mai essere garantita al 100%", ha sottolineato la città.

Inoltre, il Peer Market si svolgerà a Schleswig dal 6 al 9 settembre 2024. In anticipo, il sindaco Stephan Dose (SPD) ha evidenziato la stretta collaborazione tra il servizio di sicurezza, la stazione di polizia di Schleswig e il servizio di ordine pubblico comunale. Non sono state annunciate misure uniche in risposta a Solingen.

Le celebrazioni urbane favoriscono la democrazia

Il direttore generale dell'Associazione federale dei comuni e del marketing della città in Germania, Jürgen Block, ha dichiarato: "In particolare in tempi in cui la nostra società è messa alla prova dalla polarizzazione e dall'intolleranza, le nostre città non devono permettere che la violenza e la paura oscurino la vita cittadina e minino la nostra fiducia comune".

Anche se il rischio residuo non può essere completamente eliminato, i festival cittadini continuano a servire come importanti piattaforme in cui la democrazia prospera. Block ha ulteriormente affermato: "Essi simboleggiano la diversità e l'energia dinamica delle nostre città. Essi incarnano i nostri valori democratici e rappresentano una convivenza armoniosa e tranquilla nella nostra società".

Contemporaneamente, le sfide per gli organizzatori di festival di ogni tipo stanno aumentando: da un lato, i costi per le misure di sicurezza, le tasse GEMA e il personale stanno aumentando, mentre dall'altro gli organizzatori sono responsabili del benessere degli ospiti. "Osserviamo che questo è particolarmente impegnativo per gli attori più piccoli e privati, come le associazioni, per organizzare tali eventi", ha detto Block. Tuttavia, non era a conoscenza di alcun festival cittadino che fosse stato annullato a causa dell'incidente a Solingen o di una generale apprensione per gli attacchi.

Lo scorso venerdì, un aggressore a un festival cittadino a Solingen ha ucciso tre persone con un coltello e ne ha ferite otto. Il sospetto è il 26enne siriano Issa Al H., che è in custodia.

Leggi anche: