Tragedia in Brasile - Le cause dell'incidente aereo con 61 morti sono ancora incerte

Dopo il crash di un aereo passeggeri in un'area residenziale vicino alla metropoli brasiliana di São Paulo, con 61 vittime, gli investigatori si concentrano sull'analisi dei registratori di volo e della cabina di pilotaggio per determinare la causa. Entrambi i dispositivi, noti come "scatola nera", sono stati trovati, secondo l'Aeronautica Militare Brasiliana (FAB). Se e in che misura possono fornire indicazioni dipende dall'entità dei danni, è stato riferito. L'analisi verrà effettuata il prima possibile.

L'aeromobile, operato dalla compagnia aerea VoePass, era un aereo passeggeri a elica del tipo ATR 72 e si è schiantato in un'area residenziale della città di Vinhedo poco prima dell'atterraggio a São Paulo nel pomeriggio di venerdì (ora locale). Tutti i 57 passeggeri e i 4 membri dell'equipaggio sono morti, senza feriti a terra. I dati della piattaforma Flightradar 24 suggeriscono che l'aeromobile è precipitato di quasi 4.000 metri in meno di un minuto.

Vengono indagati diversi fattori come possibili cause dello schianto, tra cui fattori ambientali e tecnici, nonché eventuali errori umani. I rapporti meteorologici per il momento intorno all'incidente indicano turbolenza, temporali e formazione di ghiaccio nella zona, secondo Flightradar 24. Gli esperti stanno anche valutando la possibilità di formazione di ghiaccio sulle ali, che potrebbe trasformare l'aeromobile in "una pietra senza portanza", come riferito dal portale di notizie brasiliano Uol. Il CEO di VoePass, Eduardo Busch, non ha escluso la possibilità di accumulo di ghiaccio sulle ali. I piloti erano esperti e l'aeromobile è partito con sistemi funzionanti. "L'aeromobile era al 100% operativo al momento del decollo", ha detto Busch.

Altri esperti non escludono la possibilità che più fattori abbiano contribuito allo schianto. I registratori della cabina registrano le conversazioni nella cabina di pilotaggio, mentre i registratori dei dati registrano i dati di volo.

Immagini e video sui social media mostrano l'aeromobile che esce di controllo e cade dal cielo, con fumo spesso che sale dopo. Si è schiantato in un insediamento residenziale vicino a una casa dove erano presenti residenti, secondo il portale di notizie "G1" citando le autorità locali di Vinhedo.

Il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha dichiarato un periodo di lutto nazionale di tre giorni. Il governatore di São Paulo, Tarcisio de Freitas, ha promesso tutto il sostegno necessario.

Il crash viene segnalato dai media come uno dei più letali nella storia dell'aviazione brasiliana. Molti ricordano lo schianto del 28 novembre 2016, quando l'aereo del club di calcio brasiliano Chapecoense si è schiantato durante il volo verso Medellín per la finale della Copa Sudamericana, uccidendo 71 persone, tra cui quasi l'intera squadra, gli allenatori e i giornalisti accompagnatori. Sei passeggeri sono sopravvissuti.

La tragedia del venerdì era un aereo passeggeri a elica del tipo ATR 72, prodotto dal consorzio franco-italiano Avions de Transport Régional.

Leggi anche: