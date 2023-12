Le case a 1 euro in Italia tornano in tempo per le vacanze

Sì, un altro mese, un'altra serie di idilliaci cottage italiani in vendita - e sì, fa tutto parte dell'offerta di dare nuova vita a località rurali remote che si sono silenziosamente estinte.

Tuttavia, se siete abituati al solito modello - le autorità cittadine vogliono attirare nuovi residenti e offrono case a prezzi ridotti o abitazioni sovvenzionate per invogliarli - questo è un po' diverso.

Nei programmi regolari, gli acquirenti devono generalmente presentare una proposta per l'utilizzo dell'immobile e versare una caparra che verrà restituita solo se i lavori di ristrutturazione saranno completati entro un determinato periodo di tempo. Ristrutturare una casa in Italia, va detto, non è privo di sfide, soprattutto quando si tratta di approfittare delle generose agevolazioni fiscali offerte per il restauro di immobili in zone rurali.

Ecco Nicolò Bolla e Alessandro Barba. I due soci - rispettivamente dell'Emilia-Romagna e della Sicilia - hanno creato un nuovo sito che si propone di elencare le case disponibili a partire da 1 euro (1,20 dollari) in tutto il Paese.

Uno sportello unico

"La cosa principale è che cerchiamo di semplificare il processo, non solo con la tecnologia ma anche con tutte le possibili agevolazioni fiscali e l'immigrazione", dice Bolla.

"Non vogliamo che le persone rimangano bloccate in un affare, che abbiano una casa ma non i documenti per arrivarci. Potrebbero aver bisogno di aiuto per l'immigrazione o di supporto per avviare un'attività in Italia: vogliamo creare uno sportello unico".

Per fare ciò, i due mettono insieme le rispettive professioni - Bolla è un commercialista, Barba un esperto di immigrazione e trasferimento - per aiutare gli acquirenti nell'intero processo, che si tratti di ristrutturare la seconda casa dei loro sogni o di trasferirsi in Italia.

E, per l'età di Covid-19, il loro obiettivo è quello di fare tutto online (in altre città è richiesto che gli offerenti facciano la loro offerta di persona o assumano un rappresentante nominato, come un avvocato locale).

"Quando Covid partirà, potremo fare dei tour e vedere la proprietà in anticipo, ma al momento tutto può essere fatto online", dice Bolla, che ritiene che "la procedura vecchio stile non funziona più".

Inoltre, secondo Bolla, il nuovo servizio ridurrà in modo significativo gli "attriti" che possono verificarsi nei progetti gestiti dalle città. "Siamo in grado di gestire la burocrazia", promette.

Dopo la messa in funzione durante l'estate, il loro sito web, Auctions2Italy, ha ora lanciato le prime aste, con sei case in tre località: Vetto, nel centro-nord dell'Emilia Romagna, Mussomeli e Campofelice di Fitalia, in Sicilia. Entrambe sono vicine al cuore della coppia: Bolla è originario di Vetto, anche se ora vive a un'ora di distanza nella città di Parma, mentre il padre di Barba è cresciuto a Mussomeli.

"Sono molto legato a Vetto, ma sono dovuto andare altrove per lavoro", dice Bolla, la cui famiglia possedeva un albergo vicino al paese, che ora è vuoto (anche se Bolla sogna di farne un luogo di lunga permanenza per i nomadi digitali).

"Ogni volta che torno, ritorno a com'ero prima. Queste piccole città, con un numero di abitanti pari o inferiore a 2.000, hanno un grande senso di comunità, di cui voglio davvero far parte. Vogliamo ripopolare quelle aree, mantenere il loro senso di comunità".

C'è anche la questione dei costi, quando si tratta di acquistare in Italia. Non troverete mai una casa in vendita a 1 euro in una grande città o in luoghi rurali popolari come la Toscana. Tuttavia, i piccoli centri collinari italiani nelle zone rurali meno alla moda non si sono mai ripresi dall'emigrazione del secondo dopoguerra. Molti hanno una popolazione in calo, con residenti per lo più in pensione. Le autorità sono desiderose di attirare nuova linfa per evitare che le città si estinguano.

Prezzi volutamente bassi

Naturalmente, qualunque sia lo schema scelto, la casa finirà per costare molto più di un euro: i lavori di ristrutturazione possono arrivare a decine di migliaia di dollari, a seconda dei lavori necessari.

Il sito di Bolla e Barba vuole essere trasparente sul processo. Delle sei con cui hanno iniziato (il piano è di espandere il servizio), le due case a Mussomeli non hanno prezzi di riserva - quindi potreste davvero accaparrarvele per 1 euro. Le altre hanno una riserva tra i 3.000 e i 5.000 euro (3.700-6.100 dollari) - a scelta del venditore. Tuttavia, tutte le aste hanno un tetto massimo di circa 10.000 euro (12.250 dollari), quindi non pagherete mai di più, anche se ci sono molte persone che fanno offerte contro di voi.

"La nostra idea è che non si debba lottare per ottenere il prezzo di mercato", spiega Bolla. Non ha senso che le persone finiscano per spendere di più in un'asta rispetto a quanto potrebbero acquistare sul mercato libero".

"Vogliamo che i prezzi rimangano bassi, altrimenti potremmo anche vendere ville. Non vogliamo fare questo, l'idea è quella di aiutare i comuni a rinascere.

"Non vogliamo che le case arrivino a 50.000 euro. Se si paga meno, si hanno più incentivi a ristrutturare e più budget per sviluppare i propri progetti in Italia.

"Ho visto molte persone abbandonare Vetto, e il modo migliore per aiutarle è portare nuove persone. Se i prezzi delle case sono troppo alti, non verranno. Quindi questo è una sorta di invito a venire".

Ristrutturazioni 'gratuite

Altre città hanno già lanciato siti web, tra cui Mussomeli, che ha lanciato il proprio programma attraverso il sito Case1Euro. Il sito di Bolla e Barba, tuttavia, è un po' diverso dai siti gestiti dalle comunità.

Il sito funge da intermediario tra acquirente e venditore, senza prendere una parte del prezzo di vendita. Non ci sono costi per iscriversi o fare un'offerta. L'unico guadagno di Bolla e Barba sarà se l'acquirente deciderà di assumerli per servizi aggiuntivi come l'immigrazione o l'assistenza fiscale.

L'Italia prevede generosi incentivi fiscali per chi ristruttura gli immobili: attualmente è possibile ottenere il rimborso del 110% di quanto pagato per i lavori di ristrutturazione per rendere una casa più efficiente dal punto di vista energetico, il 90% per riparare la facciata di un edificio e fino al 60% di quanto speso per le ristrutturazioni ordinarie.

Normalmente, questi "rimborsi" avvengono sotto forma di crediti d'imposta, ripartiti in cinque anni. Tuttavia, Bolla afferma che i residenti non fiscali possono potenzialmente "scambiare" i crediti, sia con un'impresa edile, che di fatto esegue il lavoro gratuitamente, sia con istituti finanziari, dove scambiano il credito con denaro contante, ottenendo così un risparmio.

E se volete trasferirvi in Italia, non solo Barba può aiutarvi con il processo di immigrazione, ma Bolla può guidarvi attraverso il processo fiscale del Paese, notoriamente complesso.

"I regimi fiscali favoriscono i nuovi arrivati", spiega. "Se si lavora a distanza dall'Italia, si può ottenere uno sconto fiscale del 70% per i primi cinque anni. Se ci si trasferisce al sud, l'esenzione è del 90%. Oppure, se si è un pensionato che si trasferisce al sud, si paga solo il 7% sul reddito estero per i primi 10 anni.

"Ci sono delle procedure burocratiche da seguire, ma possiamo sicuramente aiutarvi".

Perché le case sono così economiche

A differenza di molti programmi gestiti dalle autorità, in cui si deve pagare un deposito rimborsabile se si completano i lavori di ristrutturazione entro un determinato periodo, qui non ci sono penali. Tuttavia, se si tratta di una seconda casa, dovrete pagare la tassa di proprietà. E se vi siete mai chiesti quale sia l'inghippo, perché qualcuno dovrebbe vendere la propria casa al prezzo di una tazza di caffè, è perché non può prendersi la briga di pagare le tasse su una casa che non ristrutturerà mai, dice Bolla.

"Il vantaggio per i venditori è semplice. Le case sono ferme da tempo, i proprietari pagano l'imposta di proprietà, nessuno vuole comprarle e quindi devono rivolgersi a un agente.

"È improbabile che l'agente promuova la casa - quale sarebbe la sua commissione per una vendita di 20.000 dollari?

"Le case sono spesso di proprietà di cinque persone, che le hanno ereditate dai nonni. Magari vivono lontano, magari hanno già due case, cosa comune nelle zone rurali. Non sono disposti a ristrutturare".

In situazioni del genere, un nuovo arrivato che si offre di toglierti il disturbo è molto attraente.

"Ci sono così tante proprietà che cadono a pezzi [nei villaggi rurali]: non sarebbe meglio se qualcuno venisse a prendersene cura?", si chiede.

A misura di nomade digitale

Aste2Italia ha iniziato con Vetto e Mussomeli, grazie ai legami personali dei due fondatori con i paesi. Le autorità di Vetto, in particolare, si sono dichiarate desiderose di attrarre nuova linfa e hanno dichiarato che cercheranno di accelerare le pratiche burocratiche.

Tuttavia, Bolla spera che, se le cose andranno bene, altri comuni e proprietari privati si faranno coinvolgere.

"Non vogliamo i vincoli che hanno caratterizzato altri progetti", afferma Bolla. Vogliamo un processo più libero, che dica alle città: "Ehi, avete nuovi residenti, nuovi affari, questo è un bene".

Una cosa che vale la pena notare è che stanno lavorando solo con le città che dispongono di W-Fi superveloce, nel tentativo di attirare i nomadi digitali. Quindi, anche se sarete in campagna, non sarete completamente tagliati fuori.

Prima il dito più veloce

Cosa c'è in palio? Le prime sei proprietà sono state messe all'asta ora, e le prime aste termineranno il 20 dicembre.

Ci sono due case a Vetto, una cittadina di 2.000 abitanti immersa nel verde ai piedi degli Appennini, a meno di un'ora da Parma, città d'arte, Reggio Emilia (sulla linea ferroviaria ad alta velocità) e a circa 80 minuti di auto da Modena, famosa per la sua cattedrale romanica.

Bologna è a due ore di distanza e Milano a due ore e mezza a nord-ovest.

Mussomeli, che ha altre due case, è una città più grande di circa 11.000 abitanti, nella Sicilia centrale, che si crogiola al sole anche in inverno.

Infine, ce ne sono due a Campofelice di Fitalia, un paese della Sicilia centrale non lontano dalla più nota Corleone.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com