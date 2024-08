- Le casalinghe spose iniziano presto la loro fuga post-matrimonio.

Dopo quasi vent'anni di rinvio delle nozze, Jennifer Lopez (55) e Ben Affleck (52) si sono ufficialmente sposati nell'estate del 2022. Purtroppo, il loro viaggio romantico non ha avuto un lieto fine duraturo. Secondo le ultime notizie dai media americani, Lopez ha presentato domanda di divorzio il 20 agosto, indicando il 26 aprile 2024 come data di separazione. Fonti anonime suggeriscono che la coppia stava già lottando con i problemi durante la luna di miele.

Momenti di Silenzio Durante la Luna di Miele

Dopo la cerimonia nuziale a Las Vegas nel luglio 2022 e una cerimonia più grande in Georgia ad agosto, Lopez e Affleck si sono rilassati a Lake Como, in Italia, per la loro luna di miele, come immortalato dai paparazzi. Questa esperienza sembrava aver smorzato lo spirito della famosa attrice. Le fonti rivelano che l'attore non era entusiasta dei flash costanti dei paparazzi. Nonostante Lopez fosse una superstar a livello globale e Affleck un nome familiare a Hollywood, sembrava colto alla sprovvista dall'attenzione.

Quando erano liberi dallo sguardo attento delle telecamere, si dice che abbiano parlato a malapena tra loro durante ciò che avrebbe dovuto essere il momento più gioioso della loro vita. Si dice che lui le abbia detto di essere diventato un uomo nuovo, ma i suoi sentimenti non sembravano durare. Dopo la loro reunion appassionata nel 2021, Affleck è stato detto che anelava a più privacy, secondo un'altra fonte. Si dice che abbia lottato con lo status pubblico della moglie.

Affleck e Lopez si sono incontrati all'inizio del 2000. Sono diventati una delle coppie più famose di Hollywood, guadagnandosi il titolo di "Bennifer". Si presume che la copertura dei media abbia giocato un ruolo nella loro rottura del 2004 dopo che avevano annullato il loro fidanzamento. Dopo altre relazioni e matrimoni, il loro amore è rinato nel 2021.

La presenza costante dei paparazzi durante la loro luna di miele ha contribuito a momenti di silenzio tra Lopez e Affleck, rendendo il loro presunto momento gioioso della vita altrimenti. Il problema dell'attenzione dei media costante sembrava mettere a dura prova la loro relazione, poiché Affleck anelava a più privacy.

