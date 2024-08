- Le caramelle donate sono pericolose per la vita.

Pacchetti di aiuti distribuiti dall'organizzazione neozelandese Auckland City Mission contengono caramelle che contengono una dose potenzialmente letale della droga Crystal Meth. Tre persone hanno dovuto essere trattate medicamente dopo aver provato le caramelle, come riferito dalla polizia il mercoledì. Un bambino e un teenager sono stati ricoverati in ospedale e un dipendente dell'organizzazione di aiuto è stato trattato da un medico.

Le caramelle drogate erano state donate da una persona sconosciuta in un pacchetto sigillato e poi distribuite nei pacchetti di aiuti, secondo la carità Auckland City Mission. "È importante che il pubblico sia informato su queste caramelle e sul pericolo che rappresentano", ha detto il capo investigatore Glenn Baldwin. La polizia sta attualmente cercando di determinare quante pezzi sono in circolazione e da dove provengono.

Gli investigatori in Nuova Zelanda sospettano che la droga sia stata avvolta nella carta gialla a forma di ananas del marchio Rinda dai trafficanti o dai trafficanti di droga per nasconderla e che le caramelle drogate siano state accidentalmente donate alla carità Auckland City Mission.

L'organizzazione ha dichiarato: "Dire che siamo devastati è un eufemismo. Siamo completamente dipendenti dalla generosità del pubblico per aiutare le persone bisognose".

Impatto minimo sulla salute

La direttrice dell'organizzazione Helen Robinson stima che fino a 400 persone possono aver ricevuto pacchetti di cibo con le caramelle pericolose. Finora, otto famiglie interessate si sono fatte avanti.

"I test hanno confermato immediatamente che si trattava di quantità potenzialmente letali di metanfetamina", ha detto Robinson. Secondo la Fondazione neozelandese per le droghe, circa tre grammi di metanfetamina sono stati trovati in una caramella esaminata. "Una dose orale tipica è compresa tra 10 e 25 milligrammi, quindi questa caramella contaminata conteneva fino a 300 dosi", ha detto la CEO Sarah Helm. "Inghiottire così tanta metanfetamina è estremamente pericoloso e può essere fatale".

La metanfetamina può causare dolore al petto, battito cardiaco accelerato, convulsioni e perdita di conoscenza, ha avvertito la Fondazione per le droghe.

A causa del sapore strano, la maggior parte delle persone interessate ha sputato le caramelle immediately and therefore have not suffered major health impacts, according to the police.

Le autorità neozelandesi stanno attualmente indagando sulla fonte di queste caramelle pericolose per prevenire ulteriori incidenti.

