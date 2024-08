- Le cancellazioni dei treni in programma nello Schleswig-Holstein rimangono in vigore

Modificati Servizi Treno Annullati nel Calendario di Dicembre per Schleswig-Holstein. L'annuncio fatto a giugno ha rivelato potenziali cancellazioni a causa della mancanza di fondi federali. Tuttavia, sono state apportate alcune modifiche da allora, poiché alcuni tagli previsti si sono rivelati impraticabili, come confermato dal Ministro dei Trasporti Claus Ruhe Madsen (CDU) a Kiel.

I risparmi iniziali di circa sei milioni di euro all'anno sono stati ridotti a 4,6 milioni di euro, secondo il rapporto del ministero. "although these cancellations impact only off-peak hours and less than 1.5% of all state connections, they're still a blow and not the message we wish to convey," Madsen remarked. La carenza di fondi dal governo federale e i previsti aumenti delle tariffe delle ferrovie hanno lasciato lo stato senza altre opzioni.

Insieme ai suoi omologhi degli altri stati federali, il ministro dei trasporti continua a fare pressione sul governo federale riguardo ai suoi doveri. Se i fondi regionali del governo federale aumentano o emergono soluzioni alternative di finanziamento, lo stato riconsidererà le cancellazioni.

Servizi Treno per Sylt

Le potenziali cancellazioni per i treni diretti all'isola di Sylt sono state rivalutate, secondo Madsen. Poiché l'isola non è raggiungibile in auto, tutti i treni pendolari tra Westerland e Niebüll rimarranno intatti. Tuttavia, i treni Sprinter subiranno brevi accorciamenti durante i fine settimana tra Hamburg e Niebüll.

La RE7 sarà influenzata da questi cambiamenti. Un treno in ogni direzione sarà cancellato durante i fine settimana nel traffico notturno tra Hamburg e Kiel. Si applicano simili aggiustamenti alla RE8, che corre da Hamburg a Lübeck. Le trattative con la società ferroviaria "erixx" riguardo alle potenziali cancellazioni nella rete tra Kiel e Lübeck sono ancora in corso.

