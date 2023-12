Le campagne presidenziali prendono il volo nell'era del coronavirus

Quando i candidati si avventurano fuori, è probabile che una forma familiare di trasporto per la campagna elettorale, l'autobus, rimanga a terra, poiché gli spazi ristretti rendono quasi impossibile la distanza sociale.

Fino a poco tempo fa, i candidati si sono affidati principalmente ai social media per raggiungere gli elettori. Ma questo mezzo e la campagna elettorale da casa - o dalla veranda di casa, come fece Warren Harding nel 1920 alla fine di un'altra pandemia - non possono sostituire sufficientemente il contatto di persona con gli elettori.

Gli aerei hanno svolto un ruolo nelle campagne presidenziali statunitensi per decenni. Come storico dell'aviazione attento all'evoluzione del settore dell'aviazione generale, penso che la pandemia abbia aumentato la loro importanza nel 2020, costringendo i candidati a fare un uso più strategico degli aerei come mezzo più rapido e sicuro per fare campagna elettorale.

Le campagne prendono il volo

L'uso dell'aereo nelle campagne presidenziali si è evoluto da qualcosa di così audace - persino da sfidare la morte - da fare notizia, a uno strumento comodo e necessario.

Oggi è il mezzo di trasporto più sicuro per i candidati, non solo per la sicurezza dell'aviazione, ma anche per i pericoli che i candidati corrono in mezzo alla pandemia.

Con la Grande Depressione che incombeva sulle elezioni presidenziali del 1932, il governatore di New York Franklin D. Roosevelt credeva che il Paese avrebbe risposto a una leadership coraggiosa. La sua campagna elettorale escogitò un piano per rompere il protocollo e accettare la nomination presidenziale democratica di persona - e in modo drammatico.

Lavorando con l'American Airways - oggi nota come American Airlines - il segretario di Roosevelt, Guernsey Cross, organizzò il noleggio di un Ford Tri-Motor, un aereo commerciale standard dei primi anni Trenta, per portare il governatore da Albany a Chicago. In un anno in cui solo 474.000 americani viaggiavano con aerei commerciali, il volo catturò l'attenzione dei media.

L'aereo decollò alle 8:30 circa del 2 luglio 1932 e, dopo aver fatto scalo a Buffalo e Cleveland, arrivò a Chicago alle 16:30, con due ore di ritardo a causa del maltempo. Roosevelt utilizzò questo tempo per lavorare al suo discorso. La sera stessa accettò personalmente la candidatura e promise agli americani un "nuovo accordo".

Il volo di Roosevelt, tuttavia, non portò immediatamente a un aumento dei viaggi aerei presidenziali. Anche se la First Lady Eleanor Roosevelt avrebbe usato molto l'aereo, i viaggi in aereo erano considerati troppo rischiosi per il presidente. FDR non volerà come presidente fino al 1943, quando utilizzò un aereo militare per recarsi alla Conferenza di Casablanca in Marocco, per partecipare a un incontro strategico cruciale con Winston Churchill.

Gli aerei privati acquistano importanza e vengono messi sotto tiro

I viaggi aerei presidenziali erano ormai consolidati quando, durante la campagna presidenziale del 1960, John F. Kennedy divenne il primo candidato a utilizzare il proprio aereo privato - un Convair CV-240 - per fare campagna elettorale.

Probabilmente è esagerato sostenere che l'aereo - soprannominato "Caroline" per la giovane figlia - abbia fornito a Kennedy il suo margine di vittoria in quella gara molto combattuta, come sostiene lo Smithsonian.

Ma permise a Kennedy di percorrere più di 225.000 miglia e di fare campagna elettorale in modo più efficiente. Da allora, i candidati alla presidenza hanno fatto largo uso di aerei privati durante le loro campagne. La maggior parte degli aerei per la campagna elettorale sono noleggiati o di proprietà della campagna stessa.

Non c'era nulla di particolarmente controverso nell'utilizzo di aerei privati per le campagne elettorali fino alla crisi finanziaria del 2008. Quando la nazione è sprofondata nella Grande Recessione, gli amministratori delegati dell'industria automobilistica sono stati messi sotto accusa per aver utilizzato gli aerei aziendali per recarsi a Washington D.C. per le udienze del Congresso incentrate sugli enormi pacchetti di salvataggio che l'industria aveva ricevuto dal governo. L'intensa reazione dell'opinione pubblica portò a un drastico ridimensionamento del mercato dei jet aziendali. Questa reazione potrebbe spiegare il tour in treno dell'allora senatore Barack Obama per la campagna elettorale del 2008, in cui scelse un mezzo di trasporto presidenziale storico piuttosto che uno appena controverso.

Nel 2012, tuttavia, il ricordo della controversia del 2008 si era affievolito e i candidati hanno nuovamente utilizzato jet privati per la campagna elettorale. Mitt Romney ha noleggiato un MD-83 del 1990, mentre il suo compagno di corsa, Paul Ryan, ha utilizzato un DC-9-32 del 1970. Entrambi gli aerei, con lo slogan "Believe in America", hanno debuttato in occasione di un comizio elettorale a Lakeland, in Florida.

Ma forse l'uso più visibile di un aereo privato in una campagna presidenziale si è avuto con l'uso da parte di Donald Trump del suo Boeing 757 nella corsa presidenziale del 2016.

Trump ha usato l'aereo, con il suo nome, come sfondo per i comizi elettorali (si veda la foto in cima alla notizia). L'aereo, quindi, non solo gli ha permesso di viaggiare facilmente e a lungo, ma lo ha anche aiutato a promuovere il suo marchio personale Trump in ogni tappa della campagna.

Sicurezza durante la pandemia

Sebbene l'aviazione commerciale abbia registrato una piccola ripresa dall'inizio della pandemia COVID-19, gli aerei privati sono riemersi come il modo più sicuro di viaggiare. Consentono un maggiore controllo sui passeggeri e facilitano l'allontanamento sociale. Sia l'Air Force One che gli aerei privati hanno avuto un ruolo di primo piano nelle elezioni presidenziali del 2020.

Entrambi i candidati hanno più di settant'anni e sono più a rischio di infezioni. I servizi segreti continueranno a prendere precauzioni per garantire la sicurezza del Presidente Trump sull'Air Force One. E la campagna di Biden può applicare più facilmente le linee guida sanitarie su un aereo privato, in particolare i protocolli sulle maschere e sull'allontanamento sociale. Sebbene la campagna di Biden abbia deciso di non noleggiare un aereo dedicato alla campagna, quando necessario - come per il suo recente viaggio a Kenosha, nel Wisconsin - Biden può e senza dubbio utilizzerà un aereo privato.

Le elezioni presidenziali del 2020 sono iniziate tra ordini di soggiorno, con il Presidente Trump e Joe Biden in gran parte confinati nei primi mesi. Mentre Trump e Biden cercano di diffondere i loro messaggi nelle ultime settimane della campagna, entrambi utilizzeranno gli aerei quando sarà necessario e in base a ciò che riterranno essere il miglior interesse per le rispettive corse alla Casa Bianca.

Janet Bednarek è professore di storia all'Università di Dayton.

