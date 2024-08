"Le camere da letto del Ballermann possono rimanere tranquille"

ntv.de: I turisti adorano Maiorca tanto quanto prima, ma le proteste contro il turismo di massa sull'isola si stanno facendo sempre più forti. In un'intervista, l'esperto di turismo Pascal Mandelartz dell'IUBH International University spiega come può avvenire il cambiamento e perché limitare il numero di turisti non è una soluzione sensata.

ntv.de: I residenti di Maiorca protestano contro l'afflusso di turisti, chiedendo un limite al turismo di massa. Puoi capire la loro frustrazione?

Pascal Mandelartz: Le richieste dei manifestanti sono piuttosto radicali. Tuttavia, sono anche dannose per l'intera industria di Maiorca. Nel corso degli anni, il turismo è diventato la principale fonte di reddito, creando una monocultura. Questo non può essere cambiato rapidamente - non solo con il numero limitato di visitatori. Sarebbe più saggio esaminare le regioni individualmente e sviluppare una strategia separata per ciascuna. Indipendentemente dai dettagli della strategia, è importante che la popolazione sia coinvolta nei processi decisionali per un periodo più lungo. Questo funziona bene ad Amsterdam e Barcellona, ad esempio.

Quindi, limitare il numero di turisti non ha senso?

No, non ultimo perché la maggioranza della popolazione trae beneficio dal turismo. Rappresenta più del 40% del prodotto interno lordo. Tuttavia, l'isola ha bisogno di un processo di trasformazione e cambiamento strutturale. Questo non può avvenire dall'oggi al domani. Un tale processo richiede decenni. Maiorca deve ora gradualmente imboccare una nuova strada. Ad esempio, il famoso Ballermann sulla Playa de Palma vuole concentrarsi di più sul segmento di lusso e attrarre turisti ricchi. A mio parere, questo è piuttosto controproducente. Perché creerebbe un nuovo mercato di segmentazione. Questa è la strategia sbagliata. Credo che gli edifici appartamenteschi lì possano rimanere. Qui sarebbe molto più importante migliorare i concetti di sicurezza e migliorare la gestione dei rifiuti.

Tuttavia, i dipendenti degli hotel o dei ristoranti spesso si lamentano che i salari sono ancora troppo bassi. Finora, non hanno beneficiato molto.

Hai ragione. Non basta per i locali. Ma se il turismo sull'isola crollasse domani, ancora più persone scenderebbero in piazza perché non guadagnano abbastanza. Per far sì che la gente abbia più denaro in tasca, la politica deve agire. In alcuni casi, potrebbe essere necessario ridurre le tasse. Tuttavia, limitare il numero di visitatori non cambierebbe la situazione economica. Devono essere utilizzati altri leve. Maiorca soffre anche di una grave carenza di alloggi. Qui sarebbe sensato limitare Airbnb. Ci sarebbero così più alloggi, e soprattutto accessibili, per i locali.

Dal 2016, l'isola ha introdotto una tassa turistica, ma questo non ha cambiato l'afflusso.

Almeno la tassa genera denaro che può essere investito nelle infrastrutture. Ma non dobbiamo dimenticare: il turismo è un enorme mercato in crescita a livello mondiale. Un piccolo aumento delle tasse non scoraggerà i viaggiatori.

Esiste una strategia turistica sostenibile?

Se parliamo di sostenibilità nel settore turistico, intendiamo un equilibrio tra economia, ecologia e aspetti socio-culturali. Alla fine, tali concetti devono funzionare anche in un'economia di mercato libera che si concentra sulla crescita economica. A Magaluf o Playa de Palma, l'80% degli edifici è utilizzato per il turismo. Costruire un villaggio tradizionale di Maiorca lì è utopistico. Il turismo di massa non esclude la sostenibilità in sé. Più water-saving toilets o nuovi pannelli solari sui tetti possono rendere almeno un po' più sostenibili anche queste località turistiche.

Cosa deve accadere ora?

Maiorca deve liberarsi dalla monocultura del turismo. Non c'è dubbio su questo. L'isola dovrebbe promuovere settori alternativi come la scienza, la tecnologia, l'innovazione o l'agricoltura in determinate aree. Tuttavia, dobbiamo rimanere realistici: nemmeno questi settori sostituiranno mai il turismo.

