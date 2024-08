Le buffonate di Stefan Raab, che Regina Halmich copre.

Da quando è stato confermato che si scontrerà nuovamente con Stefan Raab, l'ex campionessa Regina Halmich si sta preparando duramente. Non sa in che condizioni si trova il suo avversario, ma lui non può aspettarsi alcuna pietà dall'artista del combattimento.

Halmich, ora 47enne, ha già affrontato Raab in passato e si sta preparando per il loro rematch previsto tra circa un mese, come ha dichiarato in un'intervista. Il 57enne intrattenitore non avrà vita facile nel suo ritorno sia in TV che nel mondo della boxe. "Non ci sarà alcuna pietà questa volta," ha dichiarato Halmich sulla rivista "Gala," in onda oggi alle 17:45 su RTL e RTL+.

"Sono rinata," aveva già dichiarato Halmich a giugno nel programma "Antenne Bayern's Sunday breakfast show." "Ho incontrato di recente mia madre e mi ha detto: 'Regina, la fiamma brucia di nuovo'," ha ricordato. Tuttavia, non ha intenzione di tornare definitivamente nella boxe: "Devo appendere i guantoni dopo il 14 settembre. È ora di ritirarsi, perché il desiderio di combattere di nuovo è troppo forte e questo è difficile ora."

Dal momento che la sfida televisiva di metà settembre è stata programmata, Halmich si sta allenando senza sosta. E potrebbe averne bisogno, poiché è stata informata che Raab sarà anch'esso in ottima forma. L'ex fenomeno di ProSieben, che si è praticamente ritirato dalla scena quasi un decennio fa, è voce che si stia allenando con diversi allenatori.

"Io non l'ho mai visto di persona e credo che sia apposta," spiega Halmich. "Quelli sono i giochi mentali che sta già giocando. Non si mostrerà a me fino a quando non saremo entrambi nel ring." Il loro terzo scontro televisivo, previsto per il 14 settembre a Düsseldorf, sarà trasmesso da RTL e RTL+. Elton, il compagno di lunga data di Raab, ospiterà l'evento.

