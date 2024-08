Le biciclette elettriche superano le loro controparti non motorizzate in termini di popolarità e di vendite.

"Slick, smooth, secure": le mountain bike elettriche stanno guadagnando popolarità, addirittura esplodendo in alcune aree. A causa del loro uso frequente in contesti in cui le loro caratteristiche non sono completamente sfruttate, un esperto le paragona alle auto. Quindi, se stai pensando di acquistare una mountain bike con motore elettrico, quali fattori dovresti considerare?

Secondo André Schmidt della rivista "Mountainbike", la maggior parte delle persone ora preferisce le mountain bike con pedalata assistita. "Le moderne mountain bike elettriche hanno superato le loro controparti non motorizzate", afferma Schmidt.

Molte persone utilizzano le mountain bike elettriche non nel loro terreno d'uso previsto, ma in aree urbane, dice l'esperto, facendo un paragone con le auto: "È un po' come i SUV in città. Le mountain bike elettriche sembrano fantastiche, offrono comfort e sicurezza".

Stimando, Schmidt sostiene che circa l'80% delle mountain bike vendute in Germania oggi hanno un motore elettrico. I dati dell'industria del settore mostrano una FIGURA ANCORA PIÙ ALTA: nel 2023 sono state vendute circa 820.000 E-MTB, mentre ce n'erano solo circa 95.000 tradizionali. Un rapporto di 9:1.

Considerazioni per l'acquisto

Secondo Schmidt, ci sono buone E-Hardtails, ovvero solo sospensioni sulla forcella anteriore, disponibili per i principianti a partire da 2000 euro, mentre le E-Fullies di qualità, ovvero mountain bike elettriche con sospensioni complete, costano circa 4000 euro.

Il telaio, il motore, ma soprattutto i freni, le ruote e i componenti della sospensione devono essere di buona qualità se si intende pedalare sia in ambiente urbano che fuoristrada, afferma Schmidt. "Cose che migliorano la sicurezza e la stabilità", sottolinea. Le marce economiche funzionano bene.

I motori si dividono in due categorie: Fullpower e Light. I modelli Fullpower sono equipaggiati con motori che forniscono 85-90 Newton metri di assistenza alla catena e possono "spingere piuttosto forte", secondo Schmidt. Tuttavia, sono più pesanti. Le mountain bike elettriche più leggere utilizzano motori più piccoli, spesso fornendo 50-55 Newton metri. "Che è più che sufficiente per molti mountain biker", afferma l'esperto. Il loro vantaggio: il peso delle ruote può essere ridotto a meno di 20 chilogrammi in alcuni casi.

