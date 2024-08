- Le bici urbane stanno di nuovo guadagnando popolarità

Dopo un significativo calo lo scorso anno e nei primi mesi di quest'anno, le biciclette rosse del sistema di bike-sharing di Amburgo "Stadtrad" stanno riguadagnando popolarità. Da gennaio a luglio sono stati registrati 763.500 viaggi, con un aumento del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, secondo l'autorità del traffico. L'acquisizione di nuovi clienti è stata altrettanto positiva, con 23.400 nuovi utenti che si sono iscritti al sistema Stadtrad gestito da Deutsche Bahn Connect nel primo semestre dell'anno.

Lo scorso anno e i primi mesi di quest'anno hanno mostrato un quadro diverso. Nel 2023, Deutsche Bahn ha registrato un calo del 11% circa dei viaggi Stadtrad rispetto al 2022, per un totale di circa 1,6 milioni di noleggi. Dal gennaio alla fine di aprile di quest'anno, il calo è stato di circa il 4,8% rispetto all'anno precedente. Gli abitanti di Amburgo possono noleggiare le biciclette della città dal 2009. Non inclusi sono i visitatori provenienti da altre città che sono registrati con un sistema di noleggio DB e possono anche noleggiare le biciclette della città.

L'autorità del traffico vede ora un'inversione di tendenza, con i viaggi che aumentano in media del 12% da marzo a luglio. "Il luglio 2024 ha stabilito un nuovo record con un aumento del 32% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso", ha spiegato l'autorità. Attribuisce la tendenza positiva all'offensiva di modernizzazione e digitalizzazione lanciata in primavera.

L'autorità: il sistema di blocco digitale semplifica notevolmente il noleggio

Con l'introduzione di un nuovo sistema di blocco digitale, il noleggio delle biciclette rosse è diventato ancora più facile: le biciclette possono essere noleggiate tramite l'app in pochi secondi. La flotta viene anche modernizzata secondo programma, con 2.582 biciclette già aggiornate. Poiché le nuove biciclette non richiedono più strutture di parcheggio fisse, non c'è più bisogno di complessa infrastruttura per il funzionamento stazionario, rendendo più facile l'installazione di nuovi punti di noleggio.

Stadtrad ha attualmente circa 3.700 biciclette e circa 50 cargo e-bike disponibili per il noleggio in più di 310 stazioni. Dal 2019, i noleggi di e-scooter competono con le biciclette della città, con gli e-scooter che sono molto più popolari. Secondo i dati del Senato, i fornitori Bolt, Lime, Tier e Voi hanno registrato circa 11,3 milioni di viaggi lo scorso anno, circa sette volte di più rispetto a Stadtrad. Il numero di e-scooter offerti oscillava tra 17.000 e 20.000.

