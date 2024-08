Le banche che si impegnano in attività di prestito per gli account Twitter sono un'impresa finanziaria sfavorevole

Elon Musk, fondatore di Tesla, ha speso oltre 40 miliardi per acquisire Twitter quasi due anni fa, con una parte del finanziamento che proveniva da prestiti bancari. Purtroppo per gli istituti di credito, questi prestiti si sono rivelati un incubo finanziario per loro. Secondo un articolo di notizie, questi prestiti, per un importo di 13 miliardi, sono stati difficili da vendere per le banche, costringendole a tenerli nei loro libri contabili. Il motivo di ciò è che le banche hanno potuto scaricare questi prestiti solo a un notevole sconto, dati i problemi finanziari di Twitter.

Di conseguenza, le banche hanno dovuto registrare una significativa parte dell'importo dei prestiti, il che ha avuto un impatto negativo sui loro bilanci. In alcuni casi, ciò ha portato anche a tagli salariali per i dipartimenti interessati, secondo fonti del settore.

Musk ha concluso l'accordo per Twitter nel mese di ottobre 2022, per circa 44 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è stata ottenuta dalla vendita di azioni Tesla, mentre il resto è stato preso in prestito da sette banche, tra cui nomi importanti come Morgan Stanley e Bank of America.

Le banche potrebbero ancora trarre beneficio da questo accordo a lungo termine se Musk riuscisse a ripagare i prestiti integralmente. Nel frattempo, stanno incassando pagamenti degli interessi elevati da Musk. Tuttavia, questi pagamenti degli interessi stanno aggravando i problemi finanziari di Twitter, poiché la piattaforma sta lottando per diventare redditizia. Il microblogging, ora ribattezzato X, sta affrontando l'addio dei suoi principali clienti pubblicitari, preoccupati per l'impatto sull'immagine del loro marchio.

Lo scorso anno, una ricerca degli esperti di odio ha rivelato come la pubblicità di marchi noti potesse apparire accanto a post antisemiti e post di sostenitori dei nazisti su Twitter. X ha negato che queste situazioni siano comuni e, a sua volta, ha intentato una causa contro gli esperti, che non ha ancora portato a risultati. Di recente, X ha anche intentato azioni legali contro i clienti pubblicitari ribelli, accusandoli di cospirare per deviare i dollari della pubblicità lontano dalla piattaforma.

Le banche stanno attualmente lottando per trovare acquirenti per i prestiti concessi a Musk, poiché i pagamenti degli interessi elevati stanno aggravando i problemi finanziari di Twitter. A causa del significativo sconto richiesto per scaricare questi prestiti, le banche hanno dovuto registrare una considerevole parte del loro valore.

