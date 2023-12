Le ballerine di colore rinnovano la richiesta di scarpe da punta in tutte le tonalità

La Williams ha raccontato che quando ha ballato la Danza della Fata Confetto è stata la prima volta che non ha dovuto spalmare le scarpette da punta rosa con vernice o fondotinta per farle combaciare con la sua pelle bruna.

Questa pratica, nota nella comunità della danza come "pancaking", è diventata un rituale minuzioso per i ballerini di colore, perché l'abbigliamento tradizionale del balletto è stato progettato per adattarsi alle carnagioni chiare.

Sebbene la danza classica si sia diversificata e trasformata nel corso dei decenni, molte ballerine di colore lottano ancora per trovare scarpe da punta e collant adatti alla loro carnagione.

La Williams ha raccontato che il mese scorso è stata la prima volta in sei decenni di danza che ha potuto acquistare scarpe da punta marroni - complete di nastri ed elastici tinti - che si adattano alla sua carnagione.

Williams ha detto che non poteva immaginare di acquistare scarpe da punta marroni quando ha iniziato la sua carriera negli anni Sessanta perché era l'unica ballerina nera della sua compagnia.

"Non eravamo accettate nelle classi di danza classica e c'erano pochi coreografi", ha detto, aggiungendo che se la sua presenza si distingueva, lo faceva anche il suo abbigliamento.

"La mia insegnante mi disse per caso che indossavamo una calzamaglia rosa, perché la calzamaglia e le scarpe dovevano corrispondere alla nostra carnagione", ha ricordato la Williams. "Ci ho pensato quando l'ha detto, perché ho pensato: "Beh, la nostra pelle non è rosa". E non l'ho mai dimenticato".

Nel balletto, le scarpe da punta dovrebbero essere un'estensione delle linee della ballerina, o l'illusione della lunghezza che va dalla testa alle dita dei piedi.

Su Black skin, le tradizionali scarpe da punta europee rosa spezzano queste linee alla caviglia, creando disarmonia quando l'effetto desiderato è la grazia. La danza classica è anche tradizionalmente uniforme, il che ha portato alcuni direttori di compagnia a far indossare ai ballerini di colore una calzamaglia rosa per confondersi con la compagnia prevalentemente bianca.

Sebbene alcuni marchi di abbigliamento per la danza abbiano iniziato a vendere gamme di tonalità di scarpe da punta nel 2020, molte ballerine di colore continuano a "mettere le scarpe in pancake".

In un recente TikTok che ha ricevuto più di 1 milione di like, Misty Copeland, la prima ballerina nera dell'American Ballet Theatre, ha mostrato come ha reso "pancake" un paio di scarpe da punta rosa baby con una spugna e una bottiglia di fondotinta.

Nonostante la sua fama, Copeland ha spiegato che la mancanza di scarpe da ballo che corrispondano alla sua carnagione l'ha fatta sentire esclusa.

A settembre ha lanciato una petizione intitolata "Let's Make a Pointe!" per incoraggiare Apple a fornire diverse tonalità dell'emoji della scarpa da punta, scrivendo che la mancanza di tonalità corrispondenti nell'emoji - e nella vita reale - era un "costante promemoria dei modi sottili in cui le ballerine di colore non sono state incluse".

Cortney Taylor Key, una ballerina nera e insegnante della Misty Copeland Foundation, ha raccontato alla CNN di aver studiato danza classica alla University of North Carolina School of the Arts e di aver ballato con la calzamaglia rosa.

"Non mi ero ancora svegliata", ha detto Taylor Key. "Solo quando mi sono laureata mi sono avventurata a New York e ho avuto modo di vedere il Dance Theatre of Harlem e ho visto [calzamaglie color carne] e ho capito".

Il Dance Theatre of Harlem, noto come la prima compagnia di balletto classico nero, ha debuttato per la prima volta con i collant color carne nel 1974 sotto la direzione del fondatore della compagnia, Arthur Mitchell.

"Non c'è somma di denaro che possa farmi mancare di rispetto ad Arthur Mitchell" indossando una calzamaglia rosa, ha detto Taylor Key. "Se dipendesse da me, brucerei ogni paio di collant rosa che posso, perché il rosa europeo è una tradizione e può cambiare".

Taylor Key ha detto di apprezzare la nuova scelta di tonalità per le scarpe da punta e gli abiti da danza che alcune aziende hanno reso disponibili, ma per ottenere una migliore corrispondenza con la sua tonalità di pelle, continua a fare il pancake alle sue scarpe.

"Ho imparato a fare il pancake dalle mie sorelle DTH di Harlem, da cui provengo, e per me è stato davvero un rito di passaggio, ma capisco che è anche altrettanto frustrante... doverlo fare è noioso", ha detto.

Il processo può richiedere diverse ore e il costo delle forniture aumenta. Le scarpe da punta, che generalmente costano più di 100 dollari, durano solo per circa 10 ore di danza, ha detto Taylor Key. Il trucco fa sì che le scarpe muoiano, o si usurino, più velocemente, ha aggiunto Taylor Key.

A causa del costo della modifica delle scarpe, Taylor Key ha detto di aver trascorso gran parte della sua prima carriera ballando su "scarpe morte", ostacolando le sue prestazioni.

Tuttavia, ha riconosciuto che il settore ha fatto passi avanti, anche se le tonalità disponibili sono carenti di opzioni.

Taylor Key ha detto che la petizione di Copeland è "incredibilmente ed estremamente necessaria".

"È uno schifo che nessuno sia venuto prima di lei, ma è sicuramente meritevole e quello che sta facendo per la comunità in questo momento... Non potrei essere più orgogliosa di lavorare per la sua organizzazione", ha detto.

