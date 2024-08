- Le balle di fieno bruciano in un campo a Lichtenberg

Bruciando balle di fieno ha scatenato un intervento dei vigili del fuoco di tre ore e mezzo a Berlin-Lichtenberg. I pedoni hanno notato le fiamme in un campo aperto nel distretto di Neu-Hohenschönhausen e hanno allertato i vigili del fuoco, che hanno segnalato l'incidente nella serata. Trentasei balle di fieno erano in fiamme, lasciate lì per la raccolta dopo la falciatura di un prato vicino.

La fonte d'acqua più vicina era un idrante in un'area residenziale, quindi sono stati dispiegati tre automezzi cisterna in un servizio di navetta, come hanno descritto i vigili del fuoco. Utilizzando pale, asce e forche, e successivamente una pala meccanica, i vigili del fuoco hanno separato le balle di fieno per garantire l'estinzione del fuoco all'interno. Quattro squadre di vigili del fuoco volontari sono state coinvolte nell'intervento. La polizia sta indagando sulla causa dell'incendio.

