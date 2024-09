Le azioni sono in rialzo giovedì dopo la significativa riduzione dei tassi di interesse della Federal Reserve.

Titani della tecnologia in rialzo: le azioni Nvidia sono balzate del 4%, quelle di Tesla dell'2,6%, Meta Platforms dell'2% e Apple del 2,2%.

Il settore tech festeggia: l'S&P 500 è salito dell'1,6%, superando la soglia dei 5.700 punti. Il Dow Jones ha guadagnato 537 punti, pari all'1,3%. Il Nasdaq Composite ha aggiunto il 2,3%.

La mossa audace della Fed: mercoledì, la Federal Reserve ha ridotto i tassi di interesse di mezzo punto. Si tratta del primo taglio dai tempi dell'inizio della pandemia di Covid-19 e ha portato i tassi dal picco di 23 anni. La misura era più ampia del taglio di un quarto di punto atteso da alcuni investitori.

Due facce di un taglio significativo: mentre i tagli ai tassi possono alleviare la pressione sulle aziende e sulle persone, rallentando i licenziamenti, possono anche favorire l'inflazione, vanificando alcuni progressi contro gli aumenti dei prezzi.

La Fed cambia obiettivo: l'azione recente della Federal Reserve segnala un cambio di focus dall controllo dell'inflazione alla promozione dell'occupazione, in base al suo doppio mandato. Jerome Powell, presidente della Fed, ha dichiarato che il mercato del lavoro e l'economia sono in una condizione stabile. Tuttavia, ha avvertito che il mercato del lavoro non è forte come prima della pandemia di Covid-19.

Polizza assicurativa contro il peggioramento del mercato del lavoro: Ronald Temple, chief market strategist di Lazard, ha definito la mossa della Fed "una polizza assicurativa contro ulteriori peggioramenti del mercato del lavoro".

Turbolenza sui mercati: le azioni hanno subito volatilità negli ultimi mesi, oscillando tra forti cali e massimi record, in parte a causa delle preoccupazioni per il ritardo della Fed nel tagliare i tassi e il potenziale per una recessione economica. Nonostante la pressione di luglio, la Fed ha mantenuto i tassi invariati.

L'avvertimento di Powell: Powell ha avvertito gli investitori di non aspettarsi che il taglio di mezzo punto diventi la norma per i futuri tagli dei tassi. Gli officiali hanno previsto ulteriori tagli per il 2024 nella loro ultima outlook economico, rispetto al singolo taglio previsto all'inizio dell'anno. Gli esperti del settore si aspettano che la disoccupazione aumenti quest'anno dal tasso di agosto del 4,2%.

Tendenza al rialzo per l'oro: altrove, i futures sull'oro sono saliti, avvicinandosi al record storico raggiunto mercoledì.

Questa è una storia in evoluzione e verrà aggiornata.

Bryan Mena di CNN ha contribuito a questo report.

Le imprese e gli investitori potrebbero beneficiare delle migliori condizioni finanziarie grazie al taglio dei tassi della Federal Reserve, con possibili aumenti della spesa e degli investimenti nel settore tech. La mossa potrebbe anche incoraggiare ulteriori investimenti in venture capital nelle promettenti startup tech.

