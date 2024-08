Le azioni si stanno facendo avanti, mentre gli investitori si concentrano sull' importante discorso di Powell.

Il Dow ha registrato un aumento di 170 punti, pari a un aumento del 0.4%. Analogamente, il S&P 500 ha registrato un aumento del 0.6%, mentre il Nasdaq Composite ha registrato un aumento del 0.9%. Tutti e tre i principali indici sono sulla buona strada per concludere la settimana in positivo.

Gli investitori sono in attesa del discorso di Powell in un importante convegno economico a Jackson Hole, Wyoming, previsto per le 10 del mattino ET di venerdì. Storicamente, Powell ha utilizzato questa piattaforma per fornire indizi sulla prossima decisione di politica monetaria della Federal Reserve, che spesso ha portato a significativi movimenti dei mercati.

Kurt Spieler, chief investment officer di First National Bank of Omaha, ha sottolineato come sia concentrato sul discorso di Powell per qualsiasi indizio riguardo all'ampiezza dei possibili tagli dei tassi oltre a settembre.

Le minute del meeting di luglio del Federal Open Market Committee, rese note il mercoledì, indicano che la maggior parte dei suoi membri sarebbe favorevole a un taglio dei tassi in settembre se i dati sull'inflazione continueranno a rallentare. Alcuni funzionari hanno sottolineato l'importanza di sottolineare che la Fed è guidata dai dati e non ha un corso d'azione predeterminato.

Alcuni funzionari hanno anche espresso preoccupazione per il fatto che una politica restrittiva prolungata potrebbe portare a un significativo indebolimento del già debole mercato del lavoro. I dati mostrano che la crescita dei posti di lavoro negli Stati Uniti è stata meno robusta di quanto inizialmente stimato nei 12 mesi precedenti marzo. La revisione preliminare dei dati sull'occupazione dell'Ufficio di statistica del lavoro per il 2024 ha stimato una carenza di 818.000 posti di lavoro in quel periodo.

Le recenti figure indicano che la crescita dei posti di lavoro è rallentata più del previsto, suscitando preoccupazioni tra alcuni investitori che l'economia degli Stati Uniti possa essere instabile con i tassi d'interesse ai massimi degli ultimi 23 anni. Il rallentamento della crescita dei posti di lavoro, unitamente al calo dell'inflazione, ha spinto i trader a scommettere sui tagli dei tassi non solo a settembre, ma anche a novembre e dicembre, secondo l'strumento CME FedWatch.

although there have been discussions of a half-point cut during the Federal Reserve's monetary policy meeting in September, some investors believe this is unlikely given the current data, as such a significant move would suggest an impending or existing economic recession.

Market fears associated with an economic downturn have dissipated following a weak July jobs report that troubled markets earlier in August. Stocks have regained almost all lost ground due to the global markets turbulence after a positive consumer inflation report and retail sales data boosted investor confidence in the soft landing scenario—a scenario involving the Federal Reserve successfully reducing inflation without triggering a recession.

Jack Janasiewicz, lead portfolio strategist at Natixis Investment Managers Solutions, wrote in a Tuesday note, “Growth is slowing but not yet slow enough to be mistaken for the onset of a recession. Growth fears are a regular feature of the economic cycle.”

Meanwhile, gold futures reached an all-time high of $2570.40 an ounce on Tuesday, before retreating.

Data released on Thursday showed a 1.3% increase in the sales of previously owned homes in the US last month, marking an end to a four-month streak of declining sales. However, sales fell by 2.5% from the previous year, according to National Association of Realtors data.

Shares of Target have risen by 9.5% this week after the company reported improved quarterly earnings on Wednesday. On the contrary, shares of Macy's have fallen by 13.7% following the company's announcement of decreased sales for the last quarter and reduction in its full-year revenue forecast.

Boeing shares have dropped by 3.7% this week after the company discovered issues with a structural component between the engine and wings of its long-delayed 777X aircraft during a test flight, adding to Boeing's challenges following its safety crisis earlier this year.

This story is still in development and will be updated.

CNN's Bryan Mena contributed to this report.

