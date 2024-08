Le azioni saltano mentre Wall Street cerca di tornare in scena

Il Dow è salito di 281 punti, ovvero dello 0.7%. L'S&P 500 ha guadagnato il 1.2% e il Nasdaq Composite ha aggiunto il 1.7%.

L'ndice di Paura e Avidità di CNN, che misura sette barometri del sentiment del mercato, è rimasto a un livello di "paura estrema" dopo essere sceso a quel livello venerdì.

Tuttavia, l'ndice di Volatilità del Cboe — il parametro di Wall Street per la paura — che misura le scommesse sulla volatilità attesa del mercato azionario, è sceso a 23 mercoledì mattina. Si tratta di un valore ben al di sotto del livello 65 toccato durante la seduta di lunedì.

I prezzi del petrolio sono aumentati mercoledì. I future del greggio WTI, benchmark statunitense per il petrolio, sono saliti del 2% a $74,64 al barile. I future del greggio Brent, benchmark internazionale, sono aumentati del 1,8% a $77,83 al barile.

Le azioni giapponesi sono salite del 1,2% mercoledì, estendendo il loro rally dopo che l'indice Nikkei 225, benchmark, aveva registrato lunedì la più grande caduta percentuale giornaliera dal 1987. Il Giappone è stato inoltre colpito duramente dall'apprezzamento dello yen dopo che la sua banca centrale ha aumentato i tassi di interesse per la seconda volta nel 2024.

Le azioni USA hanno rimbalzato leggermente martedì dopo che i dati sulla disoccupazione e sulla produzione hanno alimentato le preoccupazioni sulla rallentamento della crescita dell'economia USA, scatenando una dolorosa vendita su tutti i mercati globali. Il Dow e l'S&P 500 hanno registrato il peggior giorno dal 2022, con l'indice Dow Jones che ha chiuso con un calo di oltre 1.000 punti.

"Una recessione globale è stata prevista on e off per più di 18 mesi e, almeno negli Stati Uniti fino ad ora, non si è materializzata", ha dichiarato Sean Frank, chief investment officer di Cloud Equity Group. "Il miglior consiglio per gli investitori rimane lo stesso: diversificare il proprio portafoglio".

Anche i nomi migliori del mercato, i Magnificent Seven tech stocks, hanno registrato forti perdite durante la seduta di lunedì mentre gli investitori si preoccupavano che l'intelligenza artificiale non avesse ancora portato un boost alle linee

