Le azioni hanno un inizio difficile nel 2024. Ecco le sfide che ci attendono

Secondo alcuni investitori, il furioso rally di fine anno ha lasciato il posto a un consolidamento, in quanto i trader vendono alcune delle loro partecipazioni che si sono gonfiate nelle ultime settimane. L'indice S&P 500 è sceso dell'1,4% questa settimana, il Nasdaq Composite è sceso del 2,8% e il Dow Jones Industrial Average ha perso lo 0,7%.

Questo dopo che le azioni di Apple sono crollate in seguito al declassamento del titolo da parte di Barclays, trascinando al ribasso il mercato più ampio, mentre altri nomi di peso del settore tecnologico sono scesi insieme al produttore di iPhone. La sofferenza è proseguita mercoledì, mentre l'euforia per i futuri tagli dei tassi di interesse si è affievolita.

"Data la notevole fine del 2023, non è particolarmente sorprendente che in questa fase si stia assistendo a un po' di prese di profitto", ha scritto Craig Erlam, analista di mercato senior di OANDA, in una nota di mercoledì.

All'inizio del 2023, gli investitori si aspettavano che l'inflazione alle stelle, la campagna della Federal Reserve per contenere l'inflazione e una possibile recessione sarebbero culminate in una ripetizione della disastrosa performance del 2022.

Invece, il mercato azionario statunitense è stato risparmiato da una recessione e ha superato le turbolenze bancarie regionali, la crisi del tetto del debito e le tensioni geopolitiche. L'S&P 500 ha chiuso l'anno scorso in rialzo del 24%, il Dow è salito del 14% e il Nasdaq ha fatto un balzo del 43%.

Tuttavia, gli investitori non sono ancora fuori pericolo. Le preoccupazioni per la recessione permangono a Wall Street, così come quelle per la guerra in Medio Oriente. Le imminenti elezioni negli Stati Uniti minacciano di far aumentare la volatilità del mercato, anche se la storia mostra che l'indice S&P 500 tende a guadagnare durante il quarto anno di mandato presidenziale.

Secondo alcuni investitori, il costante prosciugamento dei conti di risparmio dei consumatori, la cui robusta spesa ha contribuito a tenere in piedi l'economia durante il ritmo più aggressivo di rialzi dei tassi di interesse da parte della Fed negli ultimi decenni, potrebbe rendere difficile l'inizio dell'anno.

"Il primo trimestre dell'anno potrebbe essere difficile", ha scritto martedì Alex McGrath, chief investment officer di NorthEnd Private Wealth, in una nota.

L'inflazione è scesa ma rimane al di sopra dell'obiettivo del 2% fissato dalla Fed. Il mercato del lavoro continua a ronzare, ma una sorpresa in qualche dato potrebbe far deragliare le aspettative degli investitori che la banca centrale inizierà presto a tagliare i tassi. Il rapporto sui posti di lavoro di dicembre, previsto per venerdì, potrebbe essere il primo banco di prova di quest'anno per verificare se l'ottimismo è giustificato. L'aumento dei rendimenti obbligazionari di questa settimana dimostra che permangono alcuni dubbi.

Mentre le azioni hanno recuperato gran parte delle perdite subite nel 2022, alcuni investitori non hanno ancora abbandonato la loro cautela. Secondo Bank of America Global Research, l'esposizione dei fondi gestiti attivamente ai titoli dei beni di consumo tradizionalmente sicuri è ancora superiore a quella dell'inizio del 2022, mentre l'esposizione al settore dei beni di consumo discrezionali, più sensibile dal punto di vista economico, è inferiore.

"I timori per il picco della recessione sono probabilmente alle spalle, ma il posizionamento riflette ancora più paura che avidità", hanno scritto gli strateghi della banca in una recente nota.

Naturalmente, questo non significa che l'entusiasmo che ha alimentato un rally di nove settimane fino alla fine del 2023 sia scomparso. Secondo un sondaggio condotto a dicembre da Bank of America Securities, i gestori di fondi sono i più ottimisti sulle azioni dal gennaio 2022.

L'indice Fear and Greed della CNN, che tiene traccia di sette indicatori del sentimento di mercato negli Stati Uniti, si attesta su una lettura "greed".

Il debito pubblico statunitense raggiunge il record di 34.000 miliardi di dollari

Il debito pubblico degli Stati Uniti ha superato per la prima volta i 34.000 miliardi di dollari, a poche settimane dalla scadenza del termine entro il quale il Congresso dovrà approvare i nuovi piani di finanziamento federali, riferiscono le colleghe Hanna Ziady e Tami Luhby.

I dati pubblicati dal Dipartimento del Tesoro mostrano che il 29 dicembre il "debito pubblico totale in essere" è salito a 34.001 trilioni di dollari. Questa cifra, nota anche come debito nazionale, rappresenta l'ammontare totale dei prestiti in essere del governo federale statunitense accumulati nel corso della storia della nazione.

Questa pietra miliare arriva solo tre mesi dopo che il debito nazionale degli Stati Uniti ha superato i 33.000 miliardi di dollari, mentre il deficit di bilancio - la differenza tra ciò che il governo spende e ciò che riceve in tasse - è aumentato.

Maya MacGuineas, presidente del Committee for a Responsible Federal Budget (Comitato per un bilancio federale responsabile), un organo di controllo fiscale, ha definito la cifra record "un risultato davvero deprimente".

"Sebbene il nostro livello di indebitamento sia pericoloso sia per l'economia che per la sicurezza nazionale, l'America non può smettere di indebitarsi", ha dichiarato martedì in un comunicato.

Persaperne di più leggi qui.

Le aperture di posti di lavoro negli Stati Uniti sono scese ai minimi di due anni a novembre

Le aperture di posti di lavoro negli Stati Uniti sono scese a novembre al livello più basso dal marzo 2021, segno che il mercato del lavoro americano sta continuando a raffreddarsi, riferisce il collega Bryan Mena.

Il Dipartimento del Lavoro ha reso noto che a novembre sono stati registrati 8,79 milioni di posti di lavoro destagionalizzati. Secondo FactSet, questo dato è in calo rispetto agli 8,85 milioni di ottobre, rivisti al rialzo, ed è più o meno in linea con le aspettative degli economisti, che si aspettavano 8,77 milioni di posti di lavoro.

Sebbene i posti di lavoro vacanti siano in calo rispetto al record di 12 milioni del marzo 2022, sono ancora al di sopra dei livelli pre-pandemici, secondo l'ultimo Job Openings and Labor Turnover Survey, noto anche come rapporto JOLTS.

I dati di mercoledì mostrano che il mercato del lavoro sta continuando il suo costante raffreddamento, con un rallentamento dell'attività economica mentre i tassi di interesse rimangono ai massimi da 22 anni. I funzionari della Federal Reserve hanno dichiarato che l'economia potrebbe dover rallentare ulteriormente per avere la certezza che l'inflazione si stia avvicinando all'obiettivo del 2% fissato dalla banca centrale.

In un altro segnale di raffreddamento del mercato del lavoro, il rapporto ha anche mostrato che il numero di assunzioni è sceso di 363.000 unità a novembre, a 5,47 milioni. Si tratta del livello più basso dall'aprile 2020, quando la pandemia di Covid-19 ha sconvolto per la prima volta l'economia statunitense. Tuttavia, anche escludendo l'interruzione iniziale della pandemia, le assunzioni non sono state a questo livello dal 2017.

Persaperne di più leggi qui.

