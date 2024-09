Le azioni di Oilmultis sono promettenti.

I costi legati al petrolio e al riscaldamento hanno registrato un'ulteriore significativa diminuzione. Si tratta di una notizia positiva per gli automobilisti e i consumatori, ma rappresenta un brutto colpo per i produttori di petrolio. Tuttavia, il peggio potrebbe essere alle spalle per loro, poiché le prospettive stanno migliorando.

Il prezzo del greggio Brent è sceso sotto i 70 dollari al barile (159 litri) nel mese di settembre, un prezzo che non si vedeva da circa tre anni. Con i prezzi del carburante ora più accessibili, gli automobilisti possono tirare un sospiro di sollievo e riempire i serbatoi dei riscaldatori all'inizio della stagione di riscaldamento senza spendere troppo.

A prima vista, il basso prezzo del petrolio sembra insolito. Dopotutto, OPEC+ aveva pianificato di porre fine ai tagli alla produzione in autunno. Tuttavia, hanno prorogato di due mesi, almeno fino a dicembre, per sostenere i prezzi. I paesi principali dell'OPEC+, come l'Arabia Saudita e la Russia, dipendono pesantemente dalle vendite di petrolio per finanziare i loro bilanci statali e hanno quindi bisogno di prezzi più elevati. In generale, meno offerta porta a prezzi più elevati.

Un altro aspetto sorprendente del basso prezzo del petrolio è che gli Stati Uniti, che hanno le più grandi riserve di petrolio al mondo, spesso assistono a una diminuzione dei prezzi quando l'offerta supera la domanda, causando un'eccedenza di offerta che viene immagazzinata. Tuttavia, al momento sta accadendo l'opposto. Le scorte stanno diminuendo, il che suggerisce una carenza di offerta.

Ci sono diverse spiegazioni per questo sviluppo insolito. In primo luogo, l'influenza dell'OPEC è stata in calo per anni. Il cartello del petrolio produce ora circa quanto oro nero produceva negli anni '70. Tuttavia, la domanda globale è aumentata da allora, così come l'offerta, in particolare dagli Stati Uniti, che ora esportano petrolio grazie alla tecnologia di frantumazione. Altri paesi, come il Canada, il Brasile, la Norvegia e il Guyana, hanno anche aumentato la loro produzione. Insieme, potrebbero aumentare la loro produzione di 1,8 milioni di barili al giorno entro la fine del prossimo anno, ovvero più del 1,5% della produzione globale. Al contrario, la domanda cresce solo di circa l'1% all'anno.

Inoltre, la produzione di petrolio in Libia potrebbe potenzialmente riprendere, secondo l'Agenzia di Stampa Bloomberg. Il paese è stato diviso in due dal 2014, con l'ovest e l'est che si contendono il controllo della banca centrale, che gestisce anche i ricavi dell'energia. Ciò ha portato a un arresto temporaneo della produzione di petrolio. Se questa situazione si risolverà, potrebbe inondare il mercato mondiale con una quantità significativa di petrolio in più.

Debole domanda dalla Cina

Tuttavia, una forte offerta si scontra con una domanda relativamente debole. A differenza degli Stati Uniti, dove l'economia è ancora in piena espansione, la Cina sta lottando con una persistente debolezza economica. La Cina è il secondo più grande consumatore di petrolio al mondo dopo gli Stati Uniti. I prezzi delle proprietà e i titoli in caduta libera sui mercati azionari cinesi hanno portato a notevoli perdite finanziarie tra i consumatori cinesi, il che significa che hanno meno denaro per i consumi. Meno consumi significa anche meno domanda di petrolio.

Possibile inversione di tendenza

Tuttavia, il fondo per l'oro nero potrebbe essere stato raggiunto e i prezzi potrebbero iniziare a salire di nuovo presto. Dopotutto, gli Stati Uniti avevano pianificato di rifornire le loro scorte a un prezzo di 70 dollari al barile, che è approssimativamente il prezzo attuale del WTI.

Inoltre, l'economia globale è prevista crescere di più del 3% quest'anno, nonostante la debolezza dell'economia cinese. Ciò dovrebbe anche portare a un aumento generale della domanda. Il picco della domanda globale di petrolio è stato previsto per anni, ma è aumentata annualmente finora.

Tuttavia, l'offerta aggiuntiva è limitata, soprattutto per i grandi petrolieri occidentali. A causa dei regolamenti crescenti e dei divieti, hanno investito troppo poco nella ricerca e nello sviluppo di nuove riserve negli ultimi anni. Alcuni dei fondi sono stati investiti in fonti di energia rinnovabili o ai soci.

Le grandi compagnie petrolifere pagano alti dividendi e acquistano in grande scala le proprie azioni. Questo li rende particolarmente attraenti in tempi di tassi di interesse in calo, poiché i titoli rappresentano meno concorrenza. Questa tendenza è improbabile che cambi nei prossimi anni. Il punto di pareggio per Exxon, Chevron e altri si situa tra i 40 e i 45 dollari al barile di petrolio. Anche al livello attuale dei prezzi, generano profitti sostanziali che possono distribuire ai loro azionisti.

La domanda da 25.000 euro

La distribuzione di somme più grandi, come 25.000 euro, tra le diverse classi di attività dipende dal profilo di rischio dell'investitore. Le azioni offrono i più alti rendimenti a lungo termine, ma sono più volatili di altri investimenti. Una quota del 40-60% sembra ragionevole, diversificata a livello internazionale e investita in azioni che distribuiscono dividendi, come le compagnie petrolifere. L'oro dovrebbe essere ponderato tra il 5 e il 10% per la copertura del rischio. Anche gli asset liquidi, come il 10%, dovrebbero essere inclusi per approfittare delle opportunità di ingresso durante i prezzi in calo. Il capitale rimanente può essere investito nei mercati obbligazionari.

Autore: Michael Wittek è a capo della gestione del portafoglio presso la società di gestione patrimoniale indipendente Albrecht, Kitta & Co. a Hamburg e ne è responsabile della strategia di investimento.

Questa pubblicazione ha scopo informativo e è destinata all'utilizzo del destinatario. Non costituisce un'offerta o una sollecitazione da parte di Albrecht, Kitta & Co. Vermögensverwaltung GmbH all'acquisto o alla vendita di titoli o fondi d'investimento. Le informazioni contenute in questa pubblicazione sono state raccolte da fonti ritenute affidabili. Tuttavia, Albrecht, Kitta & Co. Vermögensverwaltung GmbH non garantisce l'accuratezza o la completezza di queste informazioni e si esonera da qualsiasi responsabilità per le perdite derivanti dal loro utilizzo.

Nonostante i prezzi attuali del petrolio, le opportunità di investimento nelle compagnie petrolifere potrebbero ancora essere attraenti a causa dei loro elevati pagamenti di dividendi e dei loro programmi di riacquisto di azioni, soprattutto in un contesto di tassi di interesse in calo. Il punto di pareggio per le grandi compagnie petrolifere come Exxon e Chevron si situa tra i 40 e i 45 dollari al barile, il che significa che possono ancora generare profitti sostanziali ai livelli attuali dei prezzi. Pertanto, una quota del 40-60% in azioni internazionali che distribuiscono dividendi, come le compagnie petrolifere, potrebbe essere una parte ragionevole in un portafoglio di investimenti diversificato con un profilo di rischio del 40-60%.

