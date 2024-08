- Le azioni di Lily stanno suscitando polemiche tra i difensori dei diritti degli animali, portandoli a criticarla.

"Uovo Marcio": La cantante e attrice Lily Allen (39) sta attualmente affrontando critiche per aver restituito un cane al canile dopo che l'animale aveva mangiato i passaporti della sua famiglia.

"Abbiamo adottato un cane tempo fa, ma poi ha deciso di rosicchiare il mio passaporto e quelli dei bambini. Così ho dovuto rispedirli a casa," **ha confessato nel suo podcast "Miss Me?". "Ha divorato tutti i nostri tre passaporti e le nostre visas. Non posso nemmeno iniziare a dirti quanto mi è costato sostituire tutto, considerato che era durante il Covid. È stato proprio un pasticcio." La nativa di Londra, che vive a New York con il suo partner David Harbour (49) e le loro due figlie Ethel (13) e Marnie (11), è attualmente nella "canehouse".

"Hai mandato all'aria i miei piani"

L'adozione del cucciolo nel 2021 "ha mandato all'aria" la sua vita. La perdita dei documenti di viaggio ha impedito alle sue figlie di raggiungere il loro papà Sam Cooper (46), che vive in Inghilterra, per "quattro, cinque mesi".

Allen non ha visto altra scelta che rinunciare al compagno a quattro zampe: "I passaporti non erano l'unica cosa finita nella sua pancia, questo batuffolo di pelo non era esattamente un cane ben addestrato. Ho fatto del mio meglio, ma non era destino e i passaporti erano solo la punta dell'iceberg." La britannica non ottiene alcuna pietà.

Gli amanti degli animali sono furiosi

Dopo la lamentela di Lily Allen, molti fan hanno riportato di aver usato X (ex Twitter) per criticare la celebrità:

"Ha preso precauzioni per tenere i passaporti fuori dalla portata di un cucciolo? No. Che egoista," si è lamentato un utente. "Tutto questo è colpa sua, non del povero cane," ha detto un altro. "È una sciocca di prim'ordine per non aver custodito i suoi documenti importanti lontano dagli animali," ha attaccato un terzo. "Non ci sono cani maleducati, solo proprietari maleducati. Un cane non ha mandato all'aria i tuoi piani, li hai mandati all'aria tu stessa non facendo attenzione alle tue cose," ha opinato un altro.

Despite her sour experiences with man's best friend, Allen is keeping her paws crossed for adopting another furry friend. She and her daughters have settled on a Chihuahua mix and plan to name it Jude Bellingham (an english footballer).

Despite her past experiences with dogs, Allen is hoping to adopt another furry friend. She and her daughters have decided on a Chihuahua mix and plan to name it Jude Bellingham (an English footballer).

Leggi anche: