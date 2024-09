Le azioni di Donald Trump nel settore dei social media stanno vivendo un significativo declino a seguito della sua presentazione problematica del dibattito.

Investitori hanno rapidamente criticato l'impresa dei social media di Trump dopo la scarsa performance dell'ex presidente nel dibattito. Altri cosiddetti investimenti legati a Trump, come il bitcoin e Coinbase, hanno subito un ribaltamento mercoledì, mentre i bond e le valute asiatiche hanno festeggiato. Inoltre, i fondi focalizzati su energia solare e altre azioni pulite hanno registrato significativi aumenti.

Le azioni di Trump Media & Technology Group hanno subito un calo del 10% nella sessione pre mercato di mercoledì, indicando un potenziale apertura al punto più basso dal momento in cui la società dietro Truth Social è diventata pubblica alla fine di marzo.

Il brusco calo è una risposta diretta al dibattito presidenziale ABC, durante il quale la Vice Presidente Kamala Harris ha efficacemente disturbato la performance di Trump.

A confronto con la risposta del prezzo delle azioni di Trump Media del 28 giugno, dopo la scarsa performance del Presidente Biden nel dibattito CNN, il titolo ha inizialmente registrato un aumento del 10%, solo per concludere in rosso.

Trump Media ha spesso fatto da piattaforma per i trader che speculano sul successo politico di Trump e sul suo potenziale ritorno alla Casa Bianca.

Matthew Tuttle, CEO di Tuttle Capital Management, ha dichiarato a CNN mercoledì, "Il mercato sembra credere che lei abbia vinto il dibattito". Cita i movimenti che favoriscono Harris nel mercato delle scommesse dopo il dibattito.

Trump non è solo il principale azionista di Trump Media; è anche l'utente più popolare su Truth Social, il prodotto principale della società. Il suo simbolo di borsa è "DJT".

Tuttle ha continuato, "Se perde, venderà e DJT scenderà a $1. Se vince, non venderà e DJT ha il potenziale per fare bene".

Le restrizioni di lock-up che impediscono a Trump di vendere le sue 114.75 milioni di azioni in Trump Media scadranno più tardi questo mese. La risoluzione dell'accordo di lock-up consente a Trump di vendere una parte delle sue azioni, ma gli esperti ritengono che sarebbe quasi impossibile per lui liberarsi della maggior parte o di tutte le sue quote senza influenzare significativamente il prezzo delle azioni.

Michael Block, chief strategy officer e co-fondatore di AgentSmyth, ha detto a CNN che il calo di Trump Media di mercoledì sembra essere tangenzialmente legato al dibattito.

"Data la mancanza di utili e altre metriche quantificabili, DJT non è il tipico investimento di crescita o valore per gli investitori", ha spiegato Block via email. "DJT è un'azione basata sulla narrazione, e forse gli investitori non erano entusiasti della narrazione presentata da Trump durante il dibattito".

Il prezzo delle azioni di Trump Media ha registrato un rally nei giorni precedenti il dibattito, aumentando del 9%.

Tuttavia, nel contesto più ampio, il titolo ha lottato significativamente negli ultimi mesi, perdendo circa la metà del suo valore da quando Biden si è ritirato dalle elezioni presidenziali lo scorso luglio. Il proprietario di Truth Social è sceso al suo punto più basso dal suo debutto di marzo la scorsa settimana.

Il valore della quota di Trump nella società è diminuito drasticamente, passando da $6,2 miliardi del 9 maggio a $1,8 miliardi, in base al prezzo di mercoledì nella sessione pre mercato.

Gli investitori potrebbero rivedere le loro strategie con Trump Media & Technology Group, data l'impatto negativo della performance nel dibattito sulle sue azioni. Questa situazione potrebbe potenzialmente portare a minori opportunità di investimento nella società.

Dopo il dibattito, potrebbe esserci un cambiamento nelle strategie di investimento verso altre promettenti imprese, poiché gli investitori mostrano meno entusiasmo per gli investimenti legati a Trump.

Leggi anche: