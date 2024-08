Le azioni delle forze dell'ordine ostacolano il gioco di calcio di elite nei Paesi Bassi

Il tanto atteso scontro di calcio tra Ajax Amsterdam e Feyenoord Rotterdam, uno dei più grandi rivali in Europa, è stato annullato a causa di uno sciopero della polizia. Il sindaco di Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, ha dichiarato che lo sciopero rende impossibile garantire la sicurezza per la partita, in programma allo stadio De Kuip, motivo per cui è stata annullata. Originariamente prevista per le 14:30 di questa domenica, la partita si preannunciava come un grande evento.

La polizia ha annunciato lo sciopero per ottenere una regolamentazione più adeguata del pensionamento anticipato, senza alcuna indicazione da parte della politica su una risoluzione di questo problema.

La Federazione Calcistica Olandese (KNVB) ha espresso la sua disapprovazione, criticando la polizia per l'utilizzo del calcio come "strumento". La KNVB ritiene che questo vada contro lo spirito del gioco. Tuttavia, spera che il sindacato della polizia e il governo trovino un compromesso prima della data prevista.

Vietati i tifosi della squadra ospite

In una dichiarazione all'AFP, Ahmed Aboutaleb ha spiegato il motivo del divieto per i tifosi della squadra ospite: l'insufficiente garanzia di sicurezza a causa dell'assenza della polizia, con un'media di 400 agenti, compresi i mezzi acqua, i droni e gli elicotteri, solitamente impiegati per partite ad alto rischio.

La rivalità tra Ajax e Feyenoord si protrae da decenni, con numerosi scontri tra i loro tifosi. Di conseguenza, i tifosi ospiti sono stati proibiti dalle loro partite, anche se questo non sempre garantisce un esito pacifico. In passato sono avvenuti incidenti, come il lancio di fuochi d'artificio sul campo e il provocare disordini - come durante la partita Ajax e Feyenoord del 2020/21 ad Amsterdam.

La storia recente riporta casi di partite annullate a causa di scioperi della polizia, con notizie di partite annullate come quella tra Ajax e PSV Eindhoven nel 2008, in cui i sindacati della polizia lottavano per un miglioramento degli accordi collettivi.

