Le azioni della Cina nel Mar Cinese Meridionale sono un presagio di ciò che accadrà a Taiwan?

Nel 2016, la Corte permanente di arbitrato dell'Aia ha dichiarato che la secca appartiene alle Filippine e che la Cina non ha alcuna base giuridica per rivendicare diritti storici sulla maggior parte del Mar Cinese Meridionale.

In seguito, Pechino si è mossa in modo aggressivo per sottolineare il suo pubblico rifiuto della sentenza della Corte, aumentando la costruzione di numerose isole artificiali con strutture militari per rafforzare la sua affermazione di controllo su quasi tutto il Mar Cinese Meridionale.

Lo strumento chiave della Cina in tutto questo è stata la sua enorme guardia costiera, la più grande forza del mondo.

Lenavi della Guardia Costiera cinese hanno speronato, attaccato con cannoni ad acqua o affrontato in altro modo con la forza le navi filippine che cercavano di rifornire o riparare la Sierra Madre, evitando così che si spezzasse in caso di maltempo e mare agitato - uno sviluppo che avrebbe seriamente minato la permanenza di Manila sul Second Thomas Shoal.

Questa disperata corsa delle Filippine contro il tempo ha attirato l'attenzione degli Stati Uniti, i cui legami sempre più stretti con Ferdinand Marcos Jr, il nuovo leader filoamericano delle Filippine, hanno incluso piani per l'espansione dell'accesso americano alle basi militari sulla terraferma filippina.

Come ha dichiarato il presidente Biden il 26 ottobre, "l'impegno di difesa degli Stati Uniti nei confronti delle Filippine è ferreo. Qualsiasi attacco ad aerei, navi o forze armate filippine" farebbe automaticamente scattare il trattato di mutua difesa di Washington con Manila.

Ma il comportamento cinese contiene una minaccia più profonda.

Come illustra il caso delle Filippine, Pechino da tempo usa la sua massiccia guardia costiera come forza per proiettare potere, non solo nel Mar Cinese Meridionale ma anche altrove, ignorando le norme internazionali, creando fatti sul terreno (o sul mare), spingendo il limite e sfidando gli altri a reagire.

Alcuni analisti ritengono che la Cina potrebbe presto iniziare a dispiegare la Guardia Costiera per aumentare la pressione su Taiwan, l'isola democratica che Pechino ha giurato di portare sotto il suo controllo, con la persuasione se possibile e con la forza se necessario.

Questo vale soprattutto per le elezioni presidenziali e legislative che si terranno a Taiwan il 13 gennaio.

Se il Partito Democratico Progressista, che considera Taiwan una nazione di fatto sovrana e non parte della Cina, dovesse vincere per la terza volta consecutiva le elezioni presidenziali dell'isola - gode di un piccolo vantaggio nei sondaggi dell'opinione pubblica - le probabilità di una dura risposta cinese aumenteranno notevolmente.

E anche se il Kuomintang (KMT), più favorevole alla Cina, dovesse ottenere un risultato positivo e prevalere il 13 gennaio, è altamente improbabile che soddisfi le aspettative cinesi di un rapido movimento verso un'eventuale unificazione con la Cina continentale, aumentando le possibilità di un ulteriore irrigidimento cinese.

Questo tipo di pressione creerebbe una sfida straordinariamente difficile per Taiwan e per la Marina statunitense, soprattutto perché la Guardia Costiera ha ora l'appoggio di una legge cinese che le consente di usare la forza letale nelle acque che la Cina rivendica.

"Se un giorno le navi della guardia costiera cinese apparissero intorno a Taiwan - e possono raggiungere le 10.000 tonnellate - cosa farebbero gli Stati Uniti o Taiwan?", si chiede l'ex ministro della Difesa di Taiwan Andrew Yang. "Sono guardacoste, non marina. Non sparano un colpo. Gli Stati Uniti o Taiwan sparano per primi?".

La guardia costiera rende anche più facile per il Partito Comunista Cinese utilizzare altri strumenti di coercizione che finora non ha scelto di usare, comprese le mosse che potrebbero minacciare direttamente le aziende straniere che fanno affari a Taiwan.

Tali misure potrebbero includere l'insistenza che le navi straniere in navigazione verso l'isola si sottopongano prima a ispezioni doganali nei vicini porti cinesi o la richiesta che i vettori aerei stranieri che servono gli aeroporti taiwanesi presentino prima i piani di volo alle autorità cinesi.

La possibilità che le navi cinesi possano ispezionare le navi commerciali straniere in alto mare per sottolineare le proprie rivendicazioni su Taiwan potrebbe portare gli assicuratori internazionali a collegare le tariffe assicurative marittime alla conformità con i requisiti cinesi in evoluzione, creando ulteriori pressioni legali, politiche e finanziarie sulle società straniere che fanno affari a Taiwan - il tutto minando costantemente lo sforzo di Taiwan di mantenere la separazione politica dalla Cina.

Pechino ha già condotto quasi quotidianamente operazioni aeree e navali nella zona di identificazione della difesa aerea autodichiarata da Taiwan. A settembre è stato registrato un record di 103 sortite in un solo giorno.

Incursioni più recenti hanno visto gli aerei cinesi circumnavigare Taiwan e attraversare sempre più spesso una "linea mediana" informale dello Stretto di Taiwan, progettata per tenere separate le due parti e ridurre così il pericolo di uno scontro accidentale.

Pechino ha anche sfidato le navi statunitensi nello stretto, compreso un incidente a giugno in cui una nave da guerra dell'Esercito Popolare di Liberazione ha tagliato la prua e si è avvicinata a 150 metri da un cacciatorpediniere statunitense con missili guidati mentre transitava nello stretto con una fregata canadese. A settembre, la prima portaerei cinese di costruzione nazionale, la Shandong, ha condotto operazioni a sud e poi a nord di Taiwan.

Queste cosiddette "attività della zona grigia" sono finora riuscite a dare alla Cina il sopravvento nel Mar Cinese Meridionale. La situazione potrebbe presto arrivare a un punto in cui gli amici e gli alleati di Taiwan dovranno affrontare la sfida di dimostrarsi altrettanto efficaci all'interno e intorno all'isola democratica.

Peter Enav è redattore del Taiwan Strait Risk Report ed ex capo ufficio di Taipei dell'Associated Press. Mike Chinoy è redattore consulente del Taiwan Strait Risk Report ed ex corrispondente senior per l'Asia della CNN.

Fonte: edition.cnn.com