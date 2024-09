- Le aziende stanno riducendo la superficie degli uffici.

La tendenza del lavoro da casa riduce la necessità di spazi tradizionali per uffici. Secondo l'Istituto Ifo, circa il 6% delle imprese ha già ridotto gli spazi per uffici, mentre un ulteriore 8% prevede di farlo nei prossimi 5 anni. L'analista dell'Ifo Simon Krause prevede una riduzione a lungo termine della domanda di circa il 12%.

La percentuale di tedeschi che lavorano da casa è stata del 25% dal 2022. "Anche se alcune aziende insistono per il ritorno in ufficio, il lavoro da casa regolare è diventato la norma. Di conseguenza, le aziende stanno gradualmente ridimensionando le loro esigenze di spazi per uffici", dice Krause. "Questa tendenza è evidente tra i fornitori di servizi e le grandi corporation, che rappresentano la maggioranza dei consumatori di spazi per uffici". Tuttavia, il cambiamento è rallentato dai contratti di locazione in corso.

Con l'aumento dell'accettazione del lavoro a distanza, alcune società immobiliari si stanno concentrando sui tour virtuali delle proprietà per attirare potenziali acquirenti o inquilini. La riduzione della domanda di spazi tradizionali per uffici a causa della tendenza del lavoro da casa significa anche un crescente interesse per la conversione di questi spazi in proprietà residenziali o commerciali.

