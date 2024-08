- Le aziende stanno chiedendo più insolvenza

Il numero di fallimenti aziendali in Baden-Württemberg continua a crescere. Dal gennaio al maggio, sono state presentate 1,058 domande di fallimento presso i tribunali locali, come annunciato dall'Ufficio Statistico. Si tratta di 302 casi o quasi il 40% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In particolare, sono state colpite l'industria delle costruzioni (196 richieste) e il commercio al dettaglio (164 richieste). In quest'ultimo settore, il numero di casi è stato quasi il doppio rispetto all'anno precedente.

Nel complesso, più di 10.000 dipendenti sono stati colpiti dal fallimento della loro azienda dal gennaio al maggio. Secondo le stime degli statistici, questo numero è probabilmente ancora più elevato nella realtà, poiché i posti di lavoro vengono spesso tagliati prima di una procedura di fallimento e il numero di dipendenti non è noto per tutti i casi. Le pretese dei creditori ammontavano a circa 1,5 miliardi di euro.

Aumento già nel 2023

Inoltre, secondo le informazioni, 4,550 debitori privati hanno presentato domanda per l'apertura di una procedura di fallimento - 610 o il 15,5% in più rispetto all'anno precedente. Ciò ha portato a un totale di circa 5.600 fallimenti aziendali e privati nei primi cinque mesi dell'anno. I dati provengono da una valutazione delle statistiche sui fallimenti.

Il numero di fallimenti aziendali è già aumentato di quasi un quarto a 1.875 nel 2023. Tuttavia, rispetto alla media a lungo termine, il numero era ancora relativamente basso. Gli esperti avevano anche previsto che più aziende avrebbero incontrato difficoltà nel corso dell'anno. Le ragioni di ciò includono il rallentamento durante gli anni del Corona, i prezzi dell'energia elevati e i tassi di interesse aumentati. Inoltre, le regole speciali che lo stato aveva introdotto per prevenire un'ondata di fallimenti durante la pandemia sono scadute.

L'aumento dei fallimenti aziendali in Baden-Württemberg è stato significativamente più elevato nei primi cinque mesi di quest'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, come indicato dalle statistiche. Secondo le statistiche, sono state presentate 1.058 domande di fallimento tra gennaio e maggio, pari a un aumento del 40%.

