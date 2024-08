Le aziende farmaceutiche devono rispondere per lo sciroppo tossico, secondo la decisione della corte indonesiana

Più di 200 bambini in Indonesia hanno subito ferite mortali, e circa 120 sono sopravvissuti, alcuni con disabilità a vita che hanno portato a difficoltà finanziarie per i loro genitori.

I tribunali indonesiani hanno evidenziato la negligenza delle case farmaceutiche, comprese quelle nazionali e alcuni fornitori, insieme all'Agenzia per il Controllo dei Farmaci e degli Alimenti (BPOM), come fattori chiave negli avvelenamenti.

Alla fine del 2022, più di 20 famiglie hanno presentato una causa civile contro l'agenzia, il ministero della salute e diverse compagnie.

Secondo una sentenza annunciata il giovedì, il tribunale di Jakarta centrale ha ritenuto la casa farmaceutica Afi Farma e il fornitore CV Samudera Chemical responsabili degli avvelenamenti. Il ministero della salute e il BPOM, tuttavia, sono stati esentati da ogni colpa.

Il tribunale ha ordinato alle compagnie di risarcire le famiglie dei bambini deceduti con 50 milioni di rupie e 60 milioni di rupie per i bambini feriti. Le famiglie avevano richiesto 3,4 miliardi di rupie per ogni bambino deceduto e 2,2 miliardi di rupie per i bambini sopravvissuti. Attualmente, il PIL pro capite dell'Indonesia nel 2023 ammonta a circa $5.000, secondo i dati dell'Ufficio Statistico del paese.

Siti Habiba, avvocato delle famiglie, ha espresso il suo dissenso sulla sentenza, affermando che il risarcimento monetario era simile alla carità. "Questo spezza i cuori di molte vittime", ha detto, esprimendo la loro frustrazione per il fatto che il tribunale ha ignorato le loro preoccupazioni sulla vigilanza del governo non tenendo conto del ministero della salute e del BPOM.

Il riassunto del tribunale, pubblicato sul suo sito web, non spiega le ragioni della decisione.

Reza Wendra Prayogo, avvocato di Afi Farma, ha dichiarato che la società era insoddisfatta della sentenza della causa civile e stava valutando ulteriori azioni legali.

In precedenza, un tribunale penale aveva dichiarato la casa farmaceutica Afi Farma di East Java responsabile della negligenza e aveva imprigionato i funzionari per non aver testato gli ingredienti pericolosi forniti dal loro fornitore.

I succhi contenevano etilene glicole (EG), un chimico ampiamente utilizzato in articoli come il fluido dei freni e l'antigelo. Un documento legale del processo penale Afi Farma del 2023 ha rivelato che la concentrazione di EG nei succhi raggiungeva il 99%, che supera di gran lunga gli standard di sicurezza internazionali di solo lo 0,1% di consumo di EG.

La società ha costantemente negato ogni illecito.

Reuters non è riuscita a contattare CV Samudera Chemical, un produttore di saponi indonesiano, il cui componente tossico avrebbe raggiunto Afi Farma, secondo il documento del tribunale per il processo penale Afi Farma del 2023.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato che i medicinali avvelenati hanno anche causato la morte di bambini in Gambia e Uzbekistan nel 2022.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato casi di bambini morti a causa di medicinali avvelenati anche in Gambia e Uzbekistan, rendendolo un problema globale oltre l'Indonesia.

La tragedia in Indonesia ha evidenziato la necessità di regolamentazioni e sorveglianza più strette nell'industria farmaceutica in tutta l'Asia per prevenire incidenti simili.

Leggi anche: