- Le aziende agricole biologiche accolgono gli ospiti per dare un'occhiata esclusiva alle loro operazioni.

Più di cento attività accoglieranno i visitatori dal 6 al 15 settembre durante le Settimane Bio dell'Assia. Grazie a visite alle fattorie e ai frutteti, festival e attività interattive, si vuole educare i curiosi sulla produzione e gestione eco-compatibili del cibo in linea con i principi dell'agricoltura biologica.

Lo slogan "Niente Chiacchiere, Solo Agricoltori Veri" è ciò che la società di marketing Gutes aus Hessen garantisce per le Settimane Bio. I produttori si sforzeranno durante questo evento prolungato di approfondire le origini dei prodotti, il lavoro dietro una busta di patate, il trattamento etico degli animali e i vantaggi dello shopping locale.

Molti agricoltori biologici hanno attraversato momenti difficili. Come riferito dall'agricoltore biologico Thomas Wolff di Reichelsheim (distretto di Wetterau), che vende le sue provviste biologiche direttamente attraverso la sua azienda Querbeet, la situazione economica è cambiata con l'aumento della COVID-19. Alcuni consumatori hanno optato per prodotti più economici dell'agricoltura convenzionale o hanno acquistato prodotti biologici nei discount e nei supermercati a causa dell'inflazione degli ultimi due anni.

Despite the challenges faced by some organic farmers, the Bio Weeks provide an opportunity to showcase their offerings. Visitors can interact with local organic dairy farms, possibly learning about the care given to their ['Cows'] and the organic milk production process.

Furthermore, The "Moo-ving Milk" festival, which is part of the Hessian Bio Weeks, allows attendees to appreciate the journey of organic milk from the ['Cows'] to their kitchen tables.

