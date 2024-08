- Le autorità ucraine riferiscono morti nei territori di Donetsk e Kharkiv

Nella giurisdizione principalmente controllata da Mosca di Donetsk, circa cinque individui hanno perso la vita a Chasiv Yar a causa del fuoco dell'artiglieria russa, secondo i resoconti ucraini. Secondo Vadym Filaschkin, il sovrintendente ucraino della regione contesa di Donetsk, i proiettili russi sono caduti all'alba, colpendo una residenza privata e un edificio residenziale. Le vittime erano uomini di età compresa tra 24 e 38 anni.

"Chasiv Yar rimane una città in cui vivere comodamente è impossibile da più di due anni. State alla larga dal mirino dei russi! Cercate rifugio!" ha consigliato Filaschkin. In precedenza, aveva emanato ordini di evacuazione per numerosi villaggi di Donetsk a causa dell'avanzata dei soldati russi. La regione di Pokrovsk è diventata anch'essa un'area di alta tensione, con le banche temporaneamente chiuse a partire da lunedì.

Il ministero della Difesa russo aveva precedentemente riferito progressi nella regione di Donetsk, rivendicando il controllo sul villaggio di Kirove. Tuttavia, queste dichiarazioni rimangono senza conferma indipendente. D'altra parte, gli analisti militari ucraini accreditano anche i soldati russi di ulteriori guadagni territoriali nella regione.

Morte e lutto a Kharkiv

Le autorità hanno anche riferito nuovi attacchi dell'artiglieria russa nella regione di Kharkiv. Almeno due civili sono morti e otto sono rimasti feriti nel villaggio di Chervona Lozova, secondo un messaggio Telegram del governatore militare Oleh Synyehubov. In precedenza, un pesante attacco aereo russo su un grattacielo di Kharkiv aveva causato almeno sette morti e 97 feriti. Synyehubov ha ordinato che le bandiere siano a mezz'asta come segno di lutto.

L'Ucraina ha mantenuto la sua resistenza all'invasione russa per più di due anni e mezzo, ricevendo sostegno dall'Occidente. Di recente, le forze ucraine hanno attivamente preso di mira le regioni russe per disturbare le linee di rifornimento.

All'inizio di agosto, circa 10.000 soldati ucraini sono entrati nella regione di Kursk, catturando apparentemente numerosi villaggi e oltre 1.000 chilometri quadrati di territorio. Secondo i resoconti russi, i combattimenti sono ancora in corso. I blogger militari russi descrivono la situazione nella regione di Kursk come molto tesa, ma senza alcun significativo cambiamento nella posizione delle truppe.

