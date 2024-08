Le autorità ucraine ordinano l'evacuazione della regione di Sumy

Le autorità ucraine hanno emesso un ordine di evacuazione per circa 20.000 persone nella regione orientale di Sumy, confinante con la Russia. L'ordine riguarda 28 località sotto "fuoco nemico", come annunciato dalla polizia venerdì via Telegram. Le forze di sicurezza locali sono già dispiegate per assistere nell'operazione.

La regione di Sumy confina con la regione russa di Kursk, dove le forze ucraine sono entrate martedì. Venerdì, l'esercito ucraino ha anche segnalato un attacco a un aeroporto militare nella regione russa di Lipetsk.

Gli ufficiali ucraini non hanno commentato direttamente l'incursione dell'esercito ucraino nel territorio russo nella regione di Kursk. Tuttavia, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato nel suo discorso quotidiano di giovedì sera che la Russia aveva portato la guerra in Ucraina e ora dovrebbe "sentire ciò che ha fatto".

