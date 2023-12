Le autorità trattengono un altro tennista di alto livello per problemi di visto in vista degli Australian Open

"Possiamo confermare che la tennista ceca Renata Voráčová si trova nella stessa detenzione di Djokovic, insieme a diversi altri tennisti, a Melbourne", ha dichiarato il Ministero degli Esteri ceco in un comunicato alla CNN.

"Il nostro Consolato generale a Sydney si sta occupando della situazione ed è in contatto con il tennista".

Il quotidiano australiano The Age riporta che l'ex semifinalista di doppio di Wimbledon è entrata in Australia con un'esenzione medica sulla base del fatto che è stata infettata dal Covid-19 negli ultimi sei mesi.

La 38enne Voráčová ha già giocato un torneo di riscaldamento a Melbourne, dopo aver perso al primo turno del doppio femminile al Melbourne Summer Set.

Senza fare il nome di Voráčová, l'ABF ha dichiarato venerdì alla CNN che la sua indagine sullo stato dei visti della persona collegata al torneo si è conclusa.

"Questa persona è stata messa in detenzione per immigrazione in attesa della sua rimozione dall'Australia", ha dichiarato l'ABF in un comunicato.

"Tutti i viaggiatori che entrano in Australia devono farlo in conformità con le nostre severe leggi e i nostri requisiti di ingresso, indipendentemente dal loro status o dai motivi per cui sono entrati nel Paese", ha aggiunto l'ABF.

Il Ministero degli Esteri ceco ha dichiarato che, secondo le sue informazioni, Voráčová ha uno status comprovato di non contagiosità che la autorizza a partecipare al torneo e ha quindi presentato una protesta alle autorità australiane chiedendo spiegazioni.

L'ambasciata australiana ha confermato che la Voráčová ha deciso di ritirarsi dal torneo e di lasciare il Paese a causa delle limitate possibilità di allenamento.

"La nostra ambasciata in Australia la sta assistendo nel completamento delle formalità per lasciare il Paese e continuerà a essere in contatto con lei in caso di complicazioni", ha aggiunto.

Né Tennis Australia né i rappresentanti della Voráčová sono stati immediatamente disponibili per un commento quando sono stati contattati dalla CNN.

Inoltre, un'altra persona sconosciuta ha lasciato volontariamente l'Australia in seguito a delle richieste di informazioni, ha dichiarato l'ABF.

Lettera trapelata

Una lettera ottenuta da un giornale australiano sembra dimostrare che Tennis Australia potrebbe aver erroneamente informato i giocatori non vaccinati che potevano entrare nel Paese per partecipare al Grande Slam di apertura della stagione.

Il quotidiano Herald Sun ha pubblicato venerdì quella che sembra essere una lettera inviata da Tennis Australia, organizzatore del torneo, ai giocatori il 7 dicembre.

La CNN non può verificare in modo indipendente l'autenticità della lettera.

La lettera informa che un'infezione da Covid-19 confermata negli ultimi sei mesi, insieme a una lettera di accompagnamento di un medico o di un'autorità sanitaria pubblica, sarà considerata una documentazione valida per un'esenzione medica.

I giocatori sono stati invitati a presentare le loro richieste entro il 10 dicembre, si legge nel documento.

La guida sembra contraddire i consigli contenuti in una lettera, ampiamente riportata, inviata a novembre dal Ministro della Salute australiano Greg Hunt al direttore del torneo Craig Tiley, in cui si sottolineava che un'infezione da Covid-19 negli ultimi sei mesi non soddisfa i requisiti per l'ingresso in quarantena.

Il Primo Ministro australiano Scott Morrison ha letto la lettera ai giornalisti giovedì, affermando che, in base a quanto stabilito dall'Australian Technical Advisory Group on Immunization (ATAGI), le persone non vaccinate che sono risultate positive al coronavirus nei sei mesi precedenti l'ingresso nel Paese non soddisfano i requisiti di ingresso per l'esenzione medica.

"Le persone devono essere completamente vaccinate, come definito dall'ATAGI, per poter entrare in Australia senza quarantena. Ciò significa che le persone che non soddisfano la definizione di vaccinazione completa dell'ATAGI non saranno approvate per l'ingresso in quarantena, indipendentemente dal fatto che abbiano ricevuto esenzioni dal vaccino all'estero", ha dichiarato Morrison.

Tennis Australia non ha commentato pubblicamente da mercoledì, quando Tiley ha difeso l'esenzione medica concessa a Djokovic.

Tra le polemiche mondiali sulla saga, il primo ministro australiano Scott Morrison ha dichiarato questa settimana che Djokovic, che non ha rivelato pubblicamente il suo stato di vaccinazione, "non aveva un'esenzione medica valida" all'obbligo di vaccinazione per gli arrivi nel Paese.

Djokovic è stato trasferito al Park Hotel di Melbourne, una struttura di detenzione per rifugiati e richiedenti asilo, dopo che il suo visto d'ingresso in Australia è stato bloccato, secondo quanto riportato dalle emittenti Seven Network e Nine News della CNN.

L'udienza relativa al ricorso di Djokovic contro la cancellazione del suo visto di viaggio è stata aggiornata a lunedì.

Hannah Ritchie della CNN ha contribuito a questo servizio.

