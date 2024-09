Le autorità temono che i controlli di sicurezza alle frontiere possano essere gravissimi.

A partire da lunedì prossimo, le frontiere tedesche saranno sotto il controllo della Polizia Federale, una mossa che ha suscitato preoccupazione tra alcuni ufficiali delle forze dell'ordine. Questa decisione ha incontrato critiche da parte del capo del sindacato Roßkopf, che teme un aumento delle probabilità che gli ufficiali lascino il loro posto.

Secondo Roßkopf, la Polizia Federale sta ancora raccogliendo risorse fino a lunedì mattina. Ha notato che il piano non è ancora ben definito e in parte è dovuto all'improvvisa decisione del Ministro dell'Interno.

Roßkopf ha espresso anche preoccupazione per la possibilità di un sovraccarico a lungo termine. Con i controlli alle frontiere attesi per almeno sei mesi, se non di più, teme che il tasso attuale di dimissioni tra gli ufficiali più giovani possa aumentare ulteriormente.

D'altra parte, il capo della frazione SPD Mützenich si è espresso a favore di un aumento delle forze della Polizia Federale. Quando gli è stato chiesto se la Polizia Federale ha bisogno di più risorse per gestire i controlli alle frontiere, Mützenich ha suggerito che è cruciale. Ha menzionato che, oltre al miliardo previsto per le agenzie di sicurezza, verranno creati altri 1000 posti all'interno della Polizia Federale.

Tuttavia, Mützenich riconosce che questo potrebbe non essere sufficiente per le misure di controllo alle frontiere adottate dal governo federale. Ha suggerito che l'argomento dovrà essere discusso durante le trattative sul bilancio parlamentare. Data la limitata flessibilità fornita dal Ministro delle Finanze, questo compito non sarà facile.

Mützenich: Poteri ingranditi per i servizi di intelligence

Mützenich ha anche proposto che i servizi di intelligence debbano avere poteri maggiori alla luce delle indagini sull'attacco con coltello di presunto stampo islamista a Solingen da parte di un richiedente asilo che avrebbe dovuto essere espulso. Ha sottolineato che, mentre creare una sicurezza assoluta per proteggere le persone da tali attacchi è impossibile, dobbiamo fare tutto il possibile per impedire che estremisti e criminali entrino nel paese e per identificare potenziali minacce in anticipo.

Per raggiungere questo obiettivo, Mützenich ha suggerito che i poteri dei servizi di intelligence debbano essere ampliati. Ha fatto notare la necessità di capire perché altri servizi di intelligence hanno più informazioni e ottengono migliori risultati investigativi rispetto alla Germania. Ha proposto di affrontare questo problema in modo più specifico con i Länder.

Tuttavia, il Ministro dell'Interno federale Faeser ha difeso i controlli alle frontiere. Ha dichiarato che le misure sono efficaci e che vengono ulteriormente rafforzate per scoraggiare l'immigrazione irregolare. Da quando i controlli sono iniziati a ottobre 2023, più di 30.000 individui sono stati respinti alle frontiere tedesche, con una riduzione di oltre il 20% delle richieste di asilo rispetto all'anno precedente.

Il sindacato della polizia ha espresso preoccupazione per le implicazioni dell'ampliamento dei controlli alle frontiere sulla Polizia Federale, con Roßkopf che esprime preoccupazione per un aumento del turnover degli ufficiali. Nel frattempo, Mützenich, capo della frazione SPD, sostiene l'ampliamento delle forze della Polizia Federale e ha suggerito l'allocazione di ulteriori risorse e posti di lavoro.

Leggi anche: