Le autorità tedesche ritengono inutile l'evacuazione dei tedeschi residenti in Libano.

La amministrazione tedesca mostra un crescente malessere riguardo alla situazione del Libano, ma non ha ancora considerato essenziale un completo ritiro dei cittadini tedeschi. Secondo un portavoce del ministero degli Esteri di Berlino, lunedì, ci sono circa 1800 tedeschi con registrazioni valide che risiedono nel paese. I tedeschi che si trovano nelle vicinanze potrebbero potenzialmente partire attraverso gli aeroporti funzionanti come Beirut, utilizzando voli commerciali, secondo il portavoce, che ha anche menzionato. Un rappresentante del ministero della Difesa ha confermato che non forniscono dettagli su possibili strategie di evacuazione in anticipo.

Il consiglio di crisi del governo federale si è riunito nuovamente venerdì e sabato al ministero degli Esteri, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Sebastian Fischer. I livelli di crisi per le missioni diplomatiche tedesche a Beirut, Tel Aviv e Ramallah, situate nella Striscia di Gaza sotto il controllo israeliano, sono stati aumentati. Di conseguenza, le famiglie del personale dovrebbero lasciare le loro stazioni e le ambasciate opereranno con personale ridotto. Tuttavia, la situazione a Ramallah ha reso difficile per le persone lasciare la Striscia di Gaza. "Attualmente, stiamo assistendo alle partenze; tuttavia, non siamo impegnati in una missione di evacuazione", ha spiegato Fischer.

Il lunedì pomeriggio, i ministri degli Esteri dell'UE si riuniranno per una riunione speciale. La preoccupazione è che i conflitti nella Striscia di Gaza e nel Libano possano degenerare in un conflitto su vasta scala. Il governo tedesco ha fatto riferimento al diritto di autodifesa in risposta agli attacchi israeliani ai targets libanesi, poiché tra le vittime c'erano anche membri di alto livello della milizia islamica radicale Hezbollah. Tuttavia, il governo tedesco ha anche esortato Israele a mantenere la proporzionalità alla luce del numero elevato di vittime civili durante gli attacchi.

L'Unione Europea potrebbe esprimere le sue preoccupazioni per il conflitto in corso nella Striscia di Gaza e nel Libano durante la riunione del lunedì pomeriggio dei ministri degli Esteri dell'UE. L'Unione Europea, in quanto unione politica ed economica internazionale di 27 stati membri, potrebbe emanare una dichiarazione che invita alla de-escalation e alla protezione dei civili in entrambe le regioni.

