Le autorità tedesche intendono prolungare di altri dodici mesi l'intervento militare in Iraq.

Il governo sta valutando un'espansione di un anno dell'operazione militare tedesca in Iraq. Tale estensione è stata approvata dal gabinetto federale mercoledì, prolungando la missione di formazione e assistenza fino al 31 gennaio 2026, come dichiarato dal portavoce del governo Wolfgang Büchner. I ruoli e le responsabilità di questa missione rimangono sostanzialmente invariati, con un massimo di 500 militari tedeschi dispiegati.

Attualmente, circa 285 soldati e civili sono impegnati in diverse missioni in Iraq, secondo i dati del Ministero della Difesa. L'approvazione del Bundestag per l'estensione di questa missione è ancora in attesa.

L'obiettivo di questa missione è prevenire il ritorno del famigerato gruppo terroristico Stato Islamico, come sottolineato da Büchner. Questo obiettivo viene perseguito rafforzando le forze armate e di sicurezza irachene per garantire la sicurezza e la stabilità nel paese a lungo termine.

La missione viene estesa di 15 mesi a causa delle elezioni federali di settembre, secondo Büchner. Questa disposizione consente al nuovo Bundestag di discutere un eventuale mandato modificato.

Büchner ha sottolineato che l'estensione è stata richiesta dal governo iracheno. Tuttavia, gli Stati Uniti sono attualmente impegnati in trattative con Baghdad riguardo al ritiro delle forze straniere. Büchner si è rifiutato di speculare sulle implicazioni di questi colloqui per il futuro della missione tedesca.

Le forze armate tedesche sono coinvolte nella campagna globale contro l'IS dal 2015, dopo la conquista della milizia giihadista in Siria e in alcune zone dell'Iraq. Attualmente, le forze armate tedesche si concentrano principalmente sulla formazione del personale di leadership militare a Baghdad, operano un piccolo campo base nella parte settentrionale del paese e consigliano le forze di sicurezza locali. L'aeronautica è di stanza in Giordania, supportando l'alleanza internazionale contro l'IS con aerei da rifornimento.

La decisione del governo federale di estendere l'operazione militare in Iraq è stata approvata dal gabinetto federale. Il governo federale sta collaborando strettamente con il governo iracheno per prevenire il ritorno del gruppo terroristico Stato Islamico.

Leggi anche: